Embeddedutvecklare som vill utveckla morgondagens teknik!
2025-09-01
Syntronic utvecklar morgondagens teknologi inom flertalet branscher så som telekom, fordon och försvar. Här är din chans att inte bara utvecklas utan att skapa teknikhistoria tillsammans med ett likasinnat och framstående team.
Vi på Syntronic satsar stort och letar nu efter seniora embeddedutvecklare som vill göra skillnad. Som embedded utvecklare kommer du att spela en avgörande roll i att driva och utveckla projekt gentemot våra kunder. Här får du en unik möjlighet att utvecklas tillsammans med andra erfarna kollegor och bygga stark kompetens inom embeddedutveckling i en internationell miljö.
Vi söker seniora embeddedutvecklare som har:
Civil- eller högskoleutbildning inom Elektro, Data, teknisk fysik eller liknande
Minst 3 års erfarenhet av embedded-utveckling
God kunskap inom C/C++ eller andra relevanta programmeringsspråk
Djup förståelse för hårdvarunära programmering
Förmåga att kunna kommunicera på både svenska och engelska i tal och skrift.
Vi arbetar för en jämn könsfördelning och ser gärna kvinnliga sökande.
Vem är du? För att lyckas i rollen som embeddedutvecklare ser vi att du har god förmåga att kommunicera, vara självgående och kan ta dig an roliga problemställningar i arbetet. Det är såklart även viktigt att du kan fungera bra i grupp och i samarbete med kollegor samtidigt som vi ser att du har ordning och reda i arbetet.
Tillsammans med dina kollegor har du fokus på att leverera de bästa lösningarna till vår kund, att vara kreativ och idérik kan vara en bra egenskap. Självklart har du ett stort teknikintresse och en vilja att utmana det som är tekniskt möjligt.
Syntronic erbjuder en trygg anställning i en dynamisk och framåtriktad miljö. Att vi är ett team är vår styrka, därför ser vi att du arbetar tillsammans på plats med oss på kontoret - när du inte behövs hos någon av våra kunder förstås!
Vi erbjuder
På Syntronic blir du en del av en härlig gemenskap där din röst hörs och dina idéer välkomnas. Vi erbjuder flexibla arbetstider, balans mellan arbete och fritid samt regelbundna karriärutvecklingssamtal och interna workshops för din utveckling. Utöver detta får du förmånliga förmåner och försäkringar. Hos oss får du inte bara ett jobb - du får en plats att växa och trivas både personligt och professionellt. Välkommen till Syntronic!
Vi ser fram emot din ansökan, som ska vara oss tillhanda senast 29 september. Vi arbetar med löpande urval.
Bakgrundskontroller kan förekomma.
