Embeddedutvecklare C och C++ på Linux för framtidens fordon i Linköping
2025-09-18
Avaron AB är ett konsultbolag inom IT och teknik. Vi hjälper några av Sveriges mest spännande verksamheter att bygga hållbara, säkra och skalbara lösningar. Hos oss blir du en del av ett litet, snabbt och prestigelöst team där vi värdesätter kvalitet, omtanke och långsiktiga relationer.Dina arbetsuppgifter
Du arbetar som embeddedutvecklare i ett konsultuppdrag hos en kund inom fordonsindustrin.
Utveckla mjukvara i C och C++ på Linux-plattformar nära hårdvara.
Bidra i design, implementering, kodgranskning och felsökning av inbyggda system.
Samarbeta med erfarna kollegor i tvärfunktionella team och bidra till kontinuerliga förbättringar.
Arbeta onsite i Linköping på heltid i innovativa projekt som kombinerar mjukvara och hårdvara.
Kvalifikationer (Ska-krav)
4-7 års erfarenhet av embeddedutveckling.
Mycket goda kunskaper i C och C++.
Dokumenterad erfarenhet av Linux-baserade system.
Trivs med att arbeta onsite i Linköping på heltid och i nära samarbete med team och hårdvara.
Meriterande (Bra att ha)
Erfarenhet från fordonsindustrin (automotive).
Erfarenhet av felsökningsverktyg för embedded, t.ex. gdb, oscilloskop, logikanalysator.
Kunskap om realtidskrav, drivrutiner, Yocto eller Buildroot.
Vana av CI/CD, kodstandarder och test för inbyggda system.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Mejla CV till jobb@avaron.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
