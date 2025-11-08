Embedded-utvecklare till världsledande bolag inom fordonsindustrin!
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2025-11-08
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Linköping
, Mjölby
, Motala
, Norrköping
, Söderköping
eller i hela Sverige
Är du en teknikintresserad ingenjör som brinner för programmering och inbyggda system? I den här rollen får du arbeta med avancerad elektronik och mjukvaruutveckling i framkant, där du bidrar till innovativa lösningar som formar framtidens teknik.
OM TJÄNSTEN
Vår kund är en av världens största leverantörer till fordonsindustrin. Företaget utvecklar och tillverkar komponenter, system och kompletta fordon för ledande biltillverkare över hela världen. Med fokus på innovation, hållbarhet och avancerad teknik bidrar vår kund till framtidens mobilitetslösningar genom att driva utvecklingen inom elektrifiering, lättviktsteknik och autonoma system. Vår klient driver innovation inom inbyggda system och realtidsapplikationer. Här får du möjlighet att arbeta med banbrytande teknik och bidra till lösningar som formar framtiden inom avancerade produktutvecklingsteam.
Vi söker dig som har starka programmeringskunskaper i C/C++ eller Python för inbyggda system och realtidsapplikationer. Du förstår hårdvara och elektronik, har erfarenhet av systemintegration samt test och verifiering. Du är noggrann, strukturerad och trivs med att samarbeta. Hos vår kund får du möjlighet att utvecklas i en innovativ miljö där din kompetens verkligen gör skillnad.
Detta är ett hyrköps-upplägg med inledande anställnings hos Academic Work innan en överrekrytering äger rum.
Du erbjuds
• En arbetsmiljö där du får stor frihet och möjlighet att vara kreativ i ditt arbete.
• Möjlighet att arbeta med tekniska produkter i absoluta framkant.
• Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-11-08Dina arbetsuppgifter
Denna roll innebär att utveckla robusta och högpresterande inbyggda system. Du kommer att designa, implementera och testa mjukvara för realtidsapplikationer, säkerställa systemintegration och bidra till att möta stränga kvalitetskrav.
• Utveckla och programmera inbyggda system i C/C++ och Python.
• Interagera med hårdvara, inklusive sensorer och kommunikationsprotokoll (CAN, SPI, I2C).
• Integrera komplexa systemkomponenter och säkerställa kompatibilitet.
• Utföra testning och verifiering, inklusive burn-in och funktionstester.
• Hantera versionskontroll med Git och bidra till CI/CD-processer.
• Analysera och bearbeta sensorsignaler för övervakningsutrustning.
• Säkerställa att systemen följer relevanta säkerhets- och kvalitetsstandarder.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en ingenjörsexamen inom inbyggda system eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
• Har stark programmeringskunskap i C/C++ och Python för inbyggda system.
• Har god förståelse för hårdvara och elektronik, inklusive schemaläsning..
• Har Kunskap om test och verifiering av inbyggda system.
• Kunskap om embedded och realtidssystem (t.ex. RTOS som Wind River, QNX).
Det är meriterande om du har
• Kunskap om signalbehandling och dataanalys.
• Förståelse för säkerhets- och kvalitetskrav (t.ex. ISO, AUTOSAR).
• Flexibilitet att hantera förändrade krav och teknologier.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
• Förändringsbenägen
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15115605". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9595113