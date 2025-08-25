Embedded-utvecklare - bygg framtidens produkter inom försvarsindustrin
2025-08-25
Vi söker nu embeddedutvecklare - både juniora och seniora - som vill vara med och utveckla avancerade inbyggda realtidssystem inom försvarsindustrin.
Hos oss blir du en viktig del av ett team som arbetar med mjukvara för realtidssystem med fokus på signalbehandling. Här får du chansen att ta dig an tekniska utmaningar i komplexa projekt, samtidigt som du får stora möjligheter att växa och utvecklas professionellt. Din kompetens värdesätts högt och ditt arbete kommer att göra verklig skillnad.
Vi söker dig som har:
Relevant högskoleexamen inom datateknik, elektroteknik, fysik eller motsvarande
Stort intresse för mjukvaruutveckling i inbyggda system
Dokumenterad erfarenhet av C++ och signalbehandling
Erfarenhet av algoritmimplementation
Svenskt medborgarskap
Som person är du:
Kommunikativ och lösningsorienterad - du trivs både med att ta ansvar själv och att arbeta tillsammans med andra. Du delar gärna idéer och kunskap med kollegor och bidrar till en god laganda.
Du har ett analytiskt och strukturerat arbetssätt men kan också lyfta blicken och se helheten i komplexa system. När problem uppstår ser du dem som utmaningar, och du drivs av att hitta smarta och hållbara lösningar.
Nyfikenhet och utvecklingslust är drivkrafter för dig. Du vill förstå hur saker fungerar, lära dig nytt och växa i din roll. Samtidigt är du prestigelös och uppskattar en miljö där man stöttar varandra och har roligt på vägen.
Varför TECHLA?
Vi är ett litet och agilt konsultföretag som sätter människan och teknik i fokus. Med rätt kompetens och engagemang hjälper vi företag att utveckla sina produkter - från idé till verklighet. Som konsult hos oss blir du delaktig, får stöd i din roll som ingenjör och hjälp att utvecklas vidare i din karriär.
Mer:
Spännande och utmanande projekt
Tjänstepension som slår de flesta i branschen
Generös sjukvårdsförsäkring
Vårdförsäkring för privat sjukvård
Generöst friskvårdsbidrag
Du väljer själv dator, mobil och hörlurar
Inspirerande arbetsmiljö på vårt kontor i Lindholmen - Göteborgs nav för högteknologiska företag
Oslagbar gemenskap och roliga aktiviteter - torsdagsmingel, frukostar, events och mycket mer
Och inte minst - du blir en del av ett riktigt kompetent och härligt team som stöttar dig hela vägen.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan så utforskar vi möjligheten tillsammans! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: hello@techla.se Omfattning
