Emballerare & Produktionsmedarbetare - Upplands Väsby
2026-01-23
WeStaff Sweden söker nu emballerare/produktionsmedarbetare till en internationell, växande produktion i Upplands Väsby. I denna roll blir du en viktig del i arbetet med att få kundföretagets produkter utlevererade i rätt skick och i tid. Rollen är praktisk, noggrann, social och ger dig tydliga uppgifter varje dag.
Plats: Upplands Väsby, Norra Stockholm
Anställning: Heltidsanställning 40h/vecka via WeStaff Sweden, långsiktigt uppdrag
Arbetstider: Dagtid måndag-fredag
Start: Omgående
Vad du kommer göra
Som emballerare/produktionsmedarbetare är du en viktig del i arbetet med att få kundföretagets produkter utlevererade i rätt skick och i tid. Rollen är praktisk, social och ger dig tydliga uppgifter varje dag.
Du kommer bland annat att:
Packa och emballera färdiga komponenter enligt plocklistor
Kontrollera produkter för kvalitet och skick innan leverans
Säkerställa att emballage och märkning är korrekt
Använda handtruck/A-truck för att transportera gods till utleveranszon
Arbeta i ett team där samarbete, noggrannhet och ordning av största vikt
Ingen erfarenhet? Ingen fara! Vi välkomnar dig med rätt inställning och ser till att du får rätt introduktion och stöd för att lyckas i rollen.
Vi söker dig som
Trivs med praktiskt arbete
Är noggrann och ansvarstagande
Har god samarbetsförmåga
Talar och förstår svenska
Har körkort och bil för att kunna ta dig till/från arbetsplatsen på ett säkert sätt
Meriterande ifall du har truckkort, men ej ett krav
Tidigare erfarenhet från produktion, lager eller emballering är plus, men det viktigaste är din inställning och vilja att lära.
Vad du får
Trygg anställning via WeStaff Sweden
Kollektivavtal (med försäkringar & förmåner)
Möjlighet till långsiktigt heltidsjobb
Arbete under dagtid
Introduktion och stöd från dag ett
Varmt välkommen med din ansökan via länken nedan! Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post. Urval sker löpande, vänta inte med din ansökan!
Om WeStaff Sweden
WeStaff Sweden är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi arbetar nära både kunder och kandidater för att skapa långsiktiga och trygga matchningar.
Som anställd hos oss erbjuds du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och ett närvarande engagemang. Våra värderingar bygger på personlig relation, trygghet och kvalitet - varje dag. Vill du bli en av oss? Ansök nu och bli vår nästa medarbetare. Läs mer om oss på www.westaff.se Så ansöker du
