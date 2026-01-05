Emballagetillverkare till kund i Alingsås

NearYou Sverige AB / Maskinoperatörsjobb (trävaru) / Alingsås
2026-01-05


Publiceringsdatum
2026-01-05

Om företaget
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se

Tjänstebeskrivning
I rollen som emballagetillverkare arbetar du i en produktionsmiljö med tillverkning av olika typer av emballage i träproduktion. Arbetet utförs främst med hjälp av handverktyg, där spikpistol är ett centralt verktyg. Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av montering, men demontering kan också förekomma. På sikt kan rollen komma att utökas med arbetsmoment som packning och säkring av produkter inför transport.

Kvalifikationer
För att lyckas väl i rollen är du noggrann, kvalitetsmedveten och ansvarsfull. Du samarbetar enkelt med andra samtidigt som du är självgående. Vidare trivs du i ett högt tempo och ser dig själv som en händig person som bidrar till en positiv stämning på arbetsplatsen.

Kvalifikationer
• Behärska svenska väl i tal och skrift
• Kunna arbeta fysiskt

Meriterande:
• Ritningsläsning
• Erfarenhet från produktionsarbete/snickeri är meriterande
• Erfarenhet som verkstadsmekaniker är meriterande
• Truckkort A-B är meriterande
• Traversutbildning är meriterande
• Erfarenhet från industriell verksamhet

Låter detta intressant?
Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se snarast. Du tjänsten önskas tillsättas omgående arbetar vi löpande med urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.

Om NearYou
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare.

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9617".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
NearYou Sverige AB (org.nr 556600-7273), http://www.nearyou.se/

Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil.

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
NearYou Vårgårda AB

Kontakt
Sofia Kempe Hallenbert
sofia.kempe-hallenbert@nearyou.se

Jobbnummer
9668631

