Eltel söker omgående en arbetsledande montör till Gotland!
2025-09-04
Vill du vara med och forma framtidens infrastruktur på Gotland? Eltel söker nu en ledande montör som vill ta nästa steg i karriären. I denna roll får du bygga vidare på din praktiska erfarenhet och kombinera denna med att ta ett arbetsledande ansvar.
Eltel är en ledande aktör inom kritisk infrastruktur och erbjuder tjänster som möjliggör förnybar energi och högpresterande kommunikationsnät. Företaget designar, planerar, bygger och säkrar driften av nätverk som är avgörande för ett hållbart och uppkopplat samhälle. Genom att skapa robusta lösningar för el- och kommunikationsinfrastruktur bidrar Eltel till att stödja både dagens behov och framtidens krav. Deras arbete främjar en mer hållbar utveckling och skapar en grund för en effektiv och stabil uppkoppling för kommande generationer.
Nu söker vi en ledande montör till Gotland. I rollen får du en nyckelposition i produktionen, där du kombinerar praktiskt montagearbete med ansvar för att leda det dagliga arbetet i teamet. Du ser till att arbetet utförs effektivt och med hög kvalitet, och är inte rädd för att hugga i där det behövs. Dina arbetsuppgifter kommer innefatta montage av kabelstegar och kabeldragning, och detta behöver du ha god erfarenhet av för att kunna leda och stötta dina kollegor i uppgifterna.
DETTA SÖKER VI
Nedan är krav för tjänsten:
• Körkort behörighet B
• Anmärkningsfritt belastningsregister. Detta kommer att kontrolleras i rekryteringsprocessen.
• Mycket goda kunskaper i svenska, tal och skrift. Du behöver även känna dig bekväm med engelska.
• God kompetens inom fiberteknik, erfarenhet av liknande arbetsuppgifter (montage, kabeldragning). Du behöver ha en bra förståelse för produktionen för att kunna arbetsleda andra och hantera diverse situationer som kan uppstå. Arbetet sker till största del ute på fält hos kunder.
Som person är du prestigelös, självgående och har en förmåga att leda människorna omkring dig. Det är mycket meriterande med tidigare erfarenhet av arbetsledning.
Tjänsten är på heltid och förväntas dra igång så fort vi hittar rätt person. Eltel arbetar en del med säkerhetsklassade kunder och det kommer att genomföras en gedigen bakgrundskontroll i rekryteringsprocessen. Arbetstiderna kommer att vara vardagar.
OM FÖRETAGET
