Eltel söker en servicetekniker /fibertekniker i Göteborg!
2026-04-17
Nu har vi vunnit fler affärer och växer onekligen så att det knakar!
Lockas du av tekniska utmaningar, frihet under ansvar och ett varierande arbete? Vill du arbeta som tekniker på ett bolag som erbjuder stora utvecklingsmöjligheter? Då kan det här vara rollen för dig!
Vi erbjuder inte bara roliga arbetsuppgifter utan även ett riktigt glatt gäng i Göteborg. Vi utlovar ett varmt ledarskap och härliga kollegor! Varmt välkommen till vårt team i Göteborg!
Vilka är mina arbetsuppgifter?
Som servicetekniker/ fibertekniker hos oss arbetar du med att bygga och underhålla framtidens kommunikationsnät. Ditt jobb handlar om att se till att fiberanslutningar fungerar som de ska, både vid nyinstallationer och när något behöver felsökas eller repareras. Du jobbar både med företag och privatpersoner, och du är med hela vägen från kabelskåp till slutanvändare.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat bestå av:
Installation av fiberanslutningar (t.ex. FTTH - Fiber To The Home)
Felsökning och service av befintliga nät
Blåsning och svetsning av fiberkablar
Mätning med OTDR för att hitta och analysera fel
Kabeldragning och kontaktering, till exempel Cat-6
Skarvning av fiber
Du arbetar oftast i team tillsammans med en kollega, och ni får era uppdrag av en produktionsplanerare som också finns tillgänglig för stöd vid behov. Arbetet kan variera under dagen beroende på kundernas behov, så det är viktigt att du är flexibel och kan anpassa dig snabbt vid förändringar.
Tjänsten innefattar även beredskap, där du har jour ungefär var femte vecka. Eftersom vi erbjuder dygnet-runt-service till våra kunder, är det viktigt att du kan arbeta effektivt, säkert och professionellt även under tidspress.
Varför ska jag välja Eltel som arbetsgivare?
Vi erbjuder dig en trygg och välfungerande arbetsplats med härliga och kompetenta kollegor. Du tillhör ett team på cirka 100 personer med olika professioner. I din roll rapporterar du till Johan. Han beskrivs som en närvarande, ödmjuk och engagerad ledare som tror på frihet under ansvar. Vi sitter alldeles intill vattnet vid Eriksberg. Vi står för arbetsglädje och gillar att skratta tillsammans, vi menar det verkligen!
En anställning på Eltel innebär att du är med och bidrar till att Sveriges kritiska infrastruktur som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnätverk fungerar. Hos oss får du stor variation i dina arbetsuppgifter och frihet tillsammans med mycket ansvar. Det är viktigt för oss att du trivs och utvecklas i ditt arbete, det finns således stora möjligheter att växa med oss om du vill - både inom din roll och genom att testa nytt. Vidare satsar vi på säkerheten och erbjuder en god arbetsmiljö för alla våra medarbetare. Med våra drygt 20 år på marknaden och närvaro i hela Sverige är Eltel en trygg arbetsgivare. Men den absolut viktigaste anledningen till att jobba hos oss är alla trevliga och kompetenta kollegor!
För att lyckas i denna roll tror vi att du har:
En slutförd gymnasieutbildning
Tidigare erfarenhet av liknande arbete samt bekväm med hantera olika verktyg & mätinstrument
God svenska i tal och skrift samt god förståelse i engelska
B-körkort för manuell växellåda
Det är meriterande om du är certifierad fibertekniker och/eller om du har gått någon av Trafikverkets utbildningar med relevant inriktning. Vidare är det även meriterande med erfarenhet och kunskap inom el, IP-teknik, OTDR mätinstrument och om du kan svetsa och blåsa fiber.
Som person tror vi att du är duktig på att samarbeta med andra. Du är serviceinriktad och gör det som krävs för att lösa uppgiften och du drivs av att hålla en hög kundnöjdhet. Du är självständig och har lätt för att kommunicera både med kollegor och kunder. Om du dessutom gillar att ha roligt på jobbet och utvecklas tillsammans med kompetenta kollegor så är denna roll perfekt för dig!
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och det du inte kan, det kan vi lära dig! Det viktiga för oss är att vi hittar rätt person.
Ytterligare informationTjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med 6 månaders provanställning.
Grund för anställning är godkänd bakgrundskontroll (inklusive bland annat kontroll av rättsliga tvister och ekonomisk status) samt godkänd säkerhetsprövning
På Eltel arbetar en bred variation av människor; unga som äldre, med olika religioner, nationaliteter, sexuella läggningar och funktionsvariationer. Det bidrar till vår framgång och stolthet. Kan du bidra till att bredda mångfalden ytterligare? Då blir vi glada!
Jag som sköter rekryteringen heter Sandra och du når mig på sandra.veres@eltelnetworks.se
om du har frågor. Du kan även kontakta rekryterande chefer Sandra Landén på Sandra.Landen@eltelnetworks.se
eller Johan Larsson på johan.larsson@eltelnetworks.se
.
Varmt välkommen med din ansökan!
Eltel är den ledande leverantören av tjänster för kritisk infrastruktur. Vi designar, planerar, bygger och säkrar driften av el- och kommunikationsnätverk i hela Sverige på uppdrag av våra kunder som i huvudsak är operatörer, nätägare och myndigheter.
Vi är stolta över att skapa värde för våra kunder och för samhället i stort - vi på Eltel kombinerar kunskap och kompetens med en praktisk inställning till arbete. Vi har ambitionen att vara den bästa arbetsplatsen för dig som gillar utmaningar och som vill ta ett samhällsansvar. Vi söker nu fler engagerade människor som vill bli en del av vårt företag.
Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt andra försäljare av ytterligare tjänster kopplat till våra rekryteringar. Vi har upphandlat de tjänster vi behöver. Vid andra frågor; kontakta oss centralt på rekrytering@eltelnetworks.se
Sista dag att ansöka är 2026-10-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eltel Networks Infranet AB
(org.nr 556555-1073)
417 69 GÖTEBORG
För detta jobb krävs körkort.
