Eltekniker till fastighetsdrift och service väst, Karlshamn
2025-09-27
Vill du vara delaktig i den spännande utvecklingsresan med att forma framtidens hälso- och sjukvård i Blekinge? Under den närmaste tio-årsperioden kommer vi att utveckla arbetssätt och teknik samt bygga nya lokaler för att kunna möta framtidens behov av vård och omsorg.
Är du vår nya kollega och vill vara delaktig i Region Blekinges spännande utvecklingsresa? Då ska du söka tjänsten hos oss!
Region Blekinge disponerar ca 290.000 kvm lokaler, där avdelningen för fastighetsdrift och service väst ansvarar för driften av fastigheterna i den västra delen av länet.
Vi söker nu en eltekniker till avdelningen för fastighetsdrift- och service i Karlshamn.
Om jobbet
Vill du ha ett varierande och tekniskt utmanande arbete inom elteknik? Då kan detta var ett jobb för dig.
I rollen som eltekniker arbetar du med underhåll, felsökning och reparationer av el- och teleinstallationer inom Region Blekinges fastighetsbestånd. Du arbetar även med nyinstallationer, eldistribution och avbrottsfri kraft, samt annan teknisk utrustning.
Som eltekniker är du delaktig i utvecklingen av driftsäkerhetsrutiner, samt planering och genomförande av förebyggande underhåll. Rollen kan också innebära att du ingår i vår beredskapsorganisation.
Vi erbjuder dig:
• En spännande och varierad tjänst med hög teknisk nivå
• Ett arbete där du gör skillnad i en samhällsviktig verksamhet
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Om dig
Vi söker dig som har:
• gymnasieutbildning med el-teknisk inriktning samt begränsad auktorisation (B) eller andra motsvarande kvalifikationer som arbetsgivaren bedömer likvärdigt
• erfarenhet av elinstallationsarbete, underhåll och felsökning
• B-körkort
Du behöver också ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt vara van vid att arbeta med datorer.
Det är meriterande om du har auktorisation A eller AL och erfarenhet av arbete i anläggningar som har reservkraft och avbrottsfri kraft (UPS).
Som person är du ansvarstagande och målinriktad med ett högt säkerhetstänk. Du har en god förmåga att samarbeta och trivs både med att arbeta självständigt och i grupp. Nya utmaningar ser du som en möjlighet att utvecklas, och du tvekar inte att ta tag i situationer som sätter både din kompetens och dina personliga egenskaper på prov.
För oss är det viktigt att du har ett genuint intresse för utvecklingen inom ditt arbetsområde och att du är nyfiken på att bredda dina kunskaper inom andra fastighetstekniska områden.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om regionservice
Region Blekinges organisation är indelad i sex ansvarsområden, ett av dem är regionservice. Här finns samlade resurser för regionfastigheter, fastighetsteknik, lokalvård, logistik, måltidsservice, centrallager och kundservice. Regionservice främsta uppdrag är äga, förvalta och utveckla Region Blekinges fastigheter och inhyrda lokaler. Området tillhandahåller och utvecklar också servicetjänster inom lokalvård, måltids-, material- och textilförsörjning.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Månadslön
