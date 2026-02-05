Elskåpsmontör till produktion i norra Stockholm
Vill du arbeta med noggrant och tekniskt precisionsarbete i en modern produktionsmiljö?
Vi söker montörer till vår verksamhet i norra Stockholm där du arbetar med montering av elskåp, kablage och elektriska komponenter samt testning och kvalitetskontroll av färdiga produkter.
Rollen passar dig som har läst El- och energiprogrammet på gymnasiet eller har motsvarande praktisk erfarenhet av elmontage, exempelvis från praktik, produktion eller installation.
Arbetet sker i en strukturerad och lugn miljö med tydliga instruktioner, arbetskort och elscheman. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor i ett mindre team.
Upplägg: Tjänsten är under heltid
Arbetstider: dagtid måndag-fredag
Ort: Norra Stockholm
Exempel på arbetsuppgifter: * Montering av elskåp enligt arbetskort och elschema * Dragning, koppling och märkning av kablage * Programmering av systemkort * Testning och verifiering av produkter * Kvalitetskontroll och besiktning av färdigmonterade elskåp * Digital avrapportering i affärssystem
Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann, tålmodig och gillar praktiskt arbete med teknik. Du har förståelse för ritningar och elscheman och är bekväm med att arbeta med händerna. Det är meriterande om du har:
Läst El- och energiprogrammet
Praktik eller erfarenhet av elmontage, koppling av kablar eller elskåp
Erfarenhet från produktion eller verkstadsmiljö
Fullständig introduktion sker på plats. Publiceringsdatum2026-02-05
Varmt välkommen med din ansökan via länken nedan! Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.
Om Westaff Sweden
Westaff Sweden är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi jobbar nära både kunder och kandidater för att matcha rätt person med rätt jobb. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter.
