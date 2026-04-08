Elskåpskonstruktör som vill rita de bästa elfördelningarna
Cenika AB / Elektronikjobb / Staffanstorp Visa alla elektronikjobb i Staffanstorp
2026-04-08
, Lund
, Burlöv
, Lomma
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cenika AB i Staffanstorp
Cenika AB växer och söker nu 2st. elskåpskonstruktörer.
Vi söker dig som vill utvecklas inom elkonstruktion och arbeta nära verklig produktion.
Vi söker särskilt dig som idag arbetar som elektriker eller montör och vill ta steget mot konstruktion.
Hos oss arbetar du med riktiga produkter - från ritning till färdig elfördelningslösning.Publiceringsdatum2026-04-08Om tjänsten
Som elskåpskonstruktör hos Cenika arbetar du med konstruktion av elfördelningsutrustning och lågspänningsställverk.
Du är delaktig i hela processen från tekniskt underlag till färdig produkt i vår produktion i Staffanstorp.
Arbetet sker i nära samarbete med produktion, inköp och försäljning.Dina arbetsuppgifter
Konstruktion av elskåp och lågspänningsställverk i CAD-miljö
Framtagning och tolkning av elscheman, apparatlayouter och kopplingsunderlag
Tekniskt stöd till produktion, inköp och försäljning
Säkerställande av att konstruktioner uppfyller relevanta standarder såsom SS-EN 61439
Kvalifikationer - krav
Gymnasial utbildning inom elteknik
Erfarenhet från installationsbranschen eller likvärdigt praktiskt arbete
God förståelse för elscheman
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
B-körkort
Kvalifikationer - meriterande
Erfarenhet av CAD-verktyg
Kunskap i FastEL eller AutoCAD
Erfarenhet av elskåp eller lågspänningsställverk
God förståelse i engelskaDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Du är noggrann och strukturerad.
Du tar ansvar för ditt arbete och levererar med kvalitet.
Du har ett genuint intresse för elteknik och konstruktion.
Du är engagerad och bidrar i teamet.
Du har lätt för att samarbeta och kommunicera.
Du har uthållighet och arbetar fokuserat även i mer krävande projekt.
Du visar ett starkt engagemang i ditt arbete och tar ansvar för resultatet.
Vi erbjuder
En stabil anställning i ett växande företag
Konkurrenskraftig lön baserad på erfarenhet, kompetens och engagemang
Friskvårdsbidrag
Arbete nära produktion där du ser resultatet av ditt arbete
Korta beslutsvägar och stort eget ansvar
Tydlig möjlighet att utvecklas inom elkonstruktion och ta ökat tekniskt ansvar
Ett engagerat team med fokus på kvalitet och yrkesstolthet
Om Cenika:
Cenika AB är en svensk tillverkare av färdigmonterad elektrisk kopplingsutrustning.
Våra produkter används inom bygg- och installationsbranschen i allt från bostäder och kontor till industri och offentliga miljöer.
Produktionen finns i Staffanstorp där konstruktion, montering och kvalitetssäkring sker under samma tak.
Cenika AB ingår i Lifco AB, en internationell industrikoncern med cirka 7 800 anställda i 37 länder.
Koncernen omsätter cirka 28,3 miljarder SEK och består av över 275 självständiga bolag med starka marknadspositioner inom sina respektive nischer.
Lifcos affärsmodell bygger på långsiktigt ägande, fokus på lönsamhet och en decentraliserad organisation med stort ansvar i varje bolag.
Under perioden 2006-2025 har Lifco haft en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt om cirka 13,3 % och en EBITA-tillväxt om cirka 17,8 %.Så ansöker du
Skicka din ansökan till: ms@cenika.se
Ange följande referens när du ansöker: Elskåpskonstruktör
NOT:
Vi hanterar rekryteringen internt och avböjer vänligen kontakt från rekryteringsföretag och externa aktörer.
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
Endast per e-post
E-post: ms@cenika.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cenika AB
(org.nr 556723-5170)
Verkstadsvägen 24 (visa karta
)
245 34 STAFFANSTORP Arbetsplats
Cenika AB Jobbnummer
9843407