Elsäkerhetsverket söker inspektörer för marknadskontroll
Elsäkerhetsverket, Produktavdelningen / Elektronikjobb / Kristinehamn Visa alla elektronikjobb i Kristinehamn
2026-07-06
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Elsäkerhetsverket verkar för ett tryggt liv med el. Vi arbetar för att elanläggningar och elprodukter ska vara säkra, att branschen och elyrkespersoner har rätt kompetens och för att allmänheten ska vara medveten om riskerna med el. Vi är också tillsynsmyndighet enligt lagen om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).
Vi är en samarbetsinriktad myndighet som har täta kontakter med elbranschen. Nytänkande och öppenhet för att prova nya lösningar ser vi som viktiga förutsättningar för framgång. Våra engagerade och kunniga medarbetare utför uppdraget med kvalitet, rättssäkerhet och hög servicegrad.
Elsäkerhetsverket söker inspektörer med fokus på marknadskontroll som vill arbeta med att göra vardagen tryggare för alla som använder el. Hos oss får du möjlighet att påverka, utveckla och bidra till ett samhälle där elektriska produkter är säkra.
I vårt team på Avdelningen för produkter är vi åtta medarbetare som lär oss av varandra och utvecklas tillsammans. Vi befinner oss i en spännande fas där vi utvecklar våra arbetssätt för att möta framtidens krav – och här kommer du att spela en viktig roll. Du kommer att vara placerad på vårt huvudkontor i Kristinehamn tillsammans med resten av avdelningen.
På Avdelningen för produkter arbetar vi för att säkerställa att elektriska produkter på den svenska marknaden uppfyller EU:s högt ställda krav på säkerhet och störningsfrihet. Det innebär bland annat att vi:
granskar elektriska produkter och teknisk dokumentation
analyserar provningsresultat och risker
följer upp ärenden och vid behov beslutar om åtgärder
kommunicerar med företag, användare samt andra myndigheter och organisationer.
Du får också möjligheter att bidra till det skadeförebyggande arbetet genom standardisering inom Svensk Elstandard (SEK), föreskriftsutveckling tillsammans med våra jurister och samarbete med andra myndigheter inom marknadskontrollen i Sverige och EU. Rollen ger dig stora möjligheter att påverka både din egen arbetsdag och elsäkerheten i samhället.
Vi söker dig som
Vi söker dig som vill arbeta med att kontrollera att elektriska produkter uppfyller EU:s säkerhetskrav. Vi tror att du tycker om att kombinera tekniska analyser med kommunikation och samarbete. Du trivs när du får ta ansvar, dela kunskap och bidra till att utveckla verksamheten tillsammans med andra. I rollen som inspektör kommer du, tillsammans med oss, att bedöma hur produkter uppfyller de europeiska kraven på säkerhet. Du kommer att ha kontakt med företag och andra myndigheter. Det finns dessutom goda möjligheter att utveckla tjänsten utifrån dina kompetenser och intressen, det kan vara att arbeta med kommunikation i olika former, standardisering och delta i samarbetsforum.
Du behöver ha
Relevant teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
god samarbetsförmåga och trygghet i att arbeta självständigt.
Det är en fördel om du också har
erfarenhet av arbete med elektriska produkter eller produktsäkerhet
erfarenhet av att tolka tekniska rapporter, regler och utredningar
goda kunskaper i engelska
B-körkort.Publiceringsdatum2026-07-06Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och tror att du är en person som är nyfiken och uppskattar att samarbeta med andra.
Varför välja oss?
Samhället utvecklas i snabb takt och både handel och teknik genomgår stora förändringar – elektriska produkter är inget undantag.
Hos oss får du en arbetsplats där din kompetens gör skillnad – och där du får möjlighet att växa tillsammans med engagerade kollegor.
Vi är en myndighet med snabba beslutsvägar, vilket gör att du får stort inflytande och nära kontakt med beslutsfattare.
Låter det intressant?
Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt arbete för en elsäker framtid!
Vi är cirka 60 medarbetare med placering i Kristinehamn, Umeå, Hässleholm och Solna. Huvudkontoret ligger i Kristinehamn. Du kan läsa mer om myndighetens olika verksamheter samt vilka anställningsvillkor och förmåner vi erbjuder på www.elsakerhetsverket.se.
För oss är en god arbetsmiljö något vi bygger, varje dag. Vi erbjuder en trivsam och flexibel arbetsmiljö där samarbete och trygghet är en självklar del av vardagen. Hos oss är olikheter en styrka, och varje medarbetare ska känna sig sedd, lyssnad på och respekterad. Tillsammans skapar vi en inkluderande arbetsplats där både människor och verksamhet kan utvecklas.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt i rekryteringsverktyget Varbi. Din ansökan ska vara skriven på svenska och innehålla CV och personligt brev. Vi vill att du beskriver hur du uppfyller de obligatoriska kraven för tjänsten. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elsäkerhetsverket
(org.nr 202100-4466), https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/arbeta-hos-oss/lediga-tjanster/
Nya Kyrkogatan 18B (visa karta
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681 31 KRISTINEHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Elsäkerhetsverket, Produktavdelningen Kontakt
Mikael Carlson SACO 0101680529 Jobbnummer
9992909