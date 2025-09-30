Elsäkerhetshandläggare till Norrbottens Flygflottilj
Försvarsmakten / Administratörsjobb / Luleå Visa alla administratörsjobb i Luleå
2025-09-30
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Norrbottens flygflottilj söker elsäkerhetshandläggare till flottiljstaben A3
Vill du också arbeta i en miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Vill du påverka och bidra till Sveriges säkerhet och att vi kan fortsätta leva i ett demokratiskt land? Vill du vara med och bli den nyckelperson som stärker Norrbottens Flygflottiljs elsäkerhets- och ledningssystemförmåga? I Försvarsmakten gör alla våra medarbetare skillnad för Sverige varje dag.
Elsäkerhetshandläggare är en befattning vid F 21 som arbetar med elsäkerhet inom förbandet och garnisonen och har sin tjänst inom flottiljstaben/A3. Du kommer i första hand att arbeta med specifika uppgifter kopplade till systematiskt elsäkerhetsarbete som beskrivs nedan, men ditt arbete innebär också att du stödjer övriga medarbetare inom Luleå Garnison.
Arbetsplatsen präglas av motiverade och engagerade medarbetare som har en serviceinriktad roll i ett team. Du kommer arbeta med att säkerställa en god elsäkerhet vid förbandet och garnisonen. Du kommer stödja flottiljchefen och underställda chefer i deras arbete med att analysera, implementera och vidmakthålla ett systematiskt elsäkerhetsarbete i verksamheten.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Genomföra utbildningar för chefer och övrig personal inom elsäkerhets- och strömförsörjningsområdet.
• Stödja flottiljchefen och dennes linjeorganisation så att organisationens uppgiftsfördelningar hålls aktuella samt att roller inom el-området är utsedda.
• Stödja vid framtagning av elsäkerhetsdokumentation, t.ex. rutiner som reglerar analysarbete, uppgiftsfördelningar, utbildningar, kontroll av elanläggningar och elektriska utrustningar samt vara sammanhållande för elsäkerhetsdokumentationen.
• Regelbundet följa upp elsäkerheten i den dagliga verksamheten och vid övningsverksamhet.
• Vara kontaktperson för elsäkerhetsfrågor inom förbandet och mot Försvarsmaktens elsäkerhetschef samt att följa upp avvikelser och utreda eventuella olyckor inom området samt ge förslag till åtgärder.
• Stödja andra militära aktörer inom garnisonen med ovanstående uppgifter i den omfattning som krävs.
• Du kommer även att deltaga vid övningar, höjd beredskap och insatser inom funktionen.
KRAV
Kvalifikationer
• Tjänsten förutsätter att du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt att du har goda kunskaper i engelska
• Fullständig gymnasieutbildning med godkända betyg.
• Körkort B (manuell växellåda)Publiceringsdatum2025-09-30Dina personliga egenskaper
Dina personliga egenskaper präglas av noggrannhet samt god initiativ- och samarbetsförmåga. Vi kommer att lägga mycket stor vikt vid den personliga lämpligheten för tjänsten.
Meriterande
• Dokumenterad erfarenhet/utbildning inom systematiskt arbetsmiljö- och eller kvalitetsarbete
• Erfarenhet/utbildning inom elsäkerhetsarbete
• Erfarenhet inom elområdet och upprättande av elanläggningar i fältmiljö
• Erfarenhet av att utbilda personal/elever
• Intresse av och kunskap inom tekniska system.
• Utbildning inom teknik, naturvetenskap, el- och energi, industri, bygg eller naturbruk
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se)
Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Luleå
Civil befattning
Övningar och tjänsteresor förekommer i tjänsten.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen
Kn Björn Lindroth
Information om rekryteringsprocessen
HR-generalist Anton Eliasson
Fackliga företrädare:
OF F 21, SEKO, SACO, OFR/S
Samtliga kontaktpersoner nås via telefonväxel 0920 - 23 40 00
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-20. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Norrbottens flygflottilj, F 21, är Sveriges nordligaste flygflottilj. Huvudbasen är i Luleå, med sidobaser i Jokkmokk och Vidsel.
F 21 övar kontinuerligt för att kunna leverera följande luftoperativa förmågor i såväl fred, kris som krig:
• Kontroll av luftrummet.
• Mark- och sjömålsbekämpning.
• Underrättelseinhämtning.
• Luftburen transport.
• Stöd till övriga stridskrafter, totalförsvaret och samhället i övrigt.
F 21 försvarar - tillsammans med övriga förband i Försvarsmakten - Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer.
Tillsammans med övriga flygvapnet bevakar och skyddar vi Sveriges luftrum dygnet runt, året runt.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9533209