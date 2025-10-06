Elprojektör till Kiruna - bidra till framtidens hållbara samhällsbyggande
Vill du arbeta med tekniska lösningar som gör verklig skillnad i våra byggda miljöer? Som Elprojektör får du en varierad och utvecklande roll där du projekterar allt från belysning och el till säkerhets- och datanätverk i samhällsviktiga byggnader.
Beskrivning av tjänsten
Som Elprojektör för allmänkraft och belysning kommer du att projektera och dimensionera tekniska systemlösningar för bland annat el, kanalisation, kraft, belysning, tele-/dataanläggningar samt säkerhetssystem. Du arbetar nära kollegor lokalt och på distans i uppdrag som spänner över infrastruktur, industrifastigheter, sjukhus, kontorsfastigheter, bostäder och andra offentliga och privata byggnader. Rollen innebär att du är involverad i hela processen, från tidiga skeden i form av kalkyler och utredningar till bygghandling med detaljprojektering, dimensionering och tekniskbeskrivning.
Du kommer att använda verktyg som Dialux, Febdok, Revit och MagiCAD för att skapa hållbara och effektiva lösningar anpassade efter kundens behov. Arbetet erbjuder stor variation i både projektstorlek och karaktär, vilket ger goda möjligheter till utveckling och att bredda din kompetens.
Sammanfattande arbetsuppgifter:
• Projektera el-, tele- och säkerhetssystem från idé till färdig lösning
• Använda digitala verktyg som Dialux Febdok, Revit och MagiCAD
• Delta i projekt av varierande storlek och komplexitet
Om den vi söker
Vi söker dig som vill arbeta som Elprojektör mot fastighet och som trivs med att ta ansvar i både stora och små projekt. Du är målmedveten, noggrann och systematisk i ditt arbete. Vidare har du en stark vilja att lära dig nya saker och utvecklas i rollen. Du har god samarbetsförmåga och bidrar till en positiv teamkänsla.
Skallkrav:
• Svenska i tal och skrift
• B-körkort
• Relevant utbildning inom elprojektering alternativt erfarenhet som elprojektör inom allmänkraft och belysning
Vår kund är ett teknikkonsultföretag som erbjuder hållbara lösningar inom infrastruktur, byggnader, energi och industri. Deras mål är att skapa samhällen som är både funktionella och framtidssäkra. Genom att förena teknisk expertis med insikt i människors behov utvecklar de innovativa lösningar som bidrar till ett mer hållbart och välfungerande samhälle.
Mer om företaget på eventuell intervju.
Om Framtiden
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos Tyréns.Anställningsvillkor
Start: Omgående med hänsyn till uppsägning
Arbetstider: måndag till fredag 08-17
Placeringsort: Kiruna Ersättning
Fast lön Så ansöker du
