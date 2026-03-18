Elmotorreparatör / Motorlindare - vi lär dig hantverket
Jernbro Industrial Services AB / Maskinreparatörsjobb / Skövde Visa alla maskinreparatörsjobb i Skövde
2026-03-18
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jernbro Industrial Services AB i Skövde
, Skara
, Lidköping
, Jönköping
, Borås
eller i hela Sverige
Är du teknikintresserad, gillar att arbeta praktiskt och vill utvecklas inom ett unikt hantverk? Hos oss på Komponentservice får du bokstavligen väcka elmotorer till liv. Vi söker dig som har en teknisk grund inom mekanik och/eller el och som vill utvecklas vidare inom ett specialiserat yrke.Publiceringsdatum2026-03-18Om företaget
Vi är ett familjärt gäng på sex personer som jobbar med reparation och service av elmotorer, allt från små standardmotorer till avancerade servo och robotmotorer.
Komponentservice är en del av en stabil och växande koncern och totalt arbetar omkring 30 personer hos oss här i Skövde. Vi finns i moderna, välutrustade lokaler i Norra Ryd, där teknik, hantverk och problemlösning möts varje dag. Här hjälps vi åt, delar kunskap och är stolta över att kunna något som väldigt få behärskar idag.
Din roll
Som Lindare/Elmotorreparatör får du:
• Arbeta praktiskt med reparation, service och omlindning av elmotorer
• Felsöka och analysera fel i motorer och tillhörande utrustning
• Testa och kontrollera motorernas prestanda
• Ibland hjälpa till ute hos kund
Vad innebär lindning?
Det är ett precisionsarbete där du ersätter motorernas gamla lindningar med nya ett hantverk som få kan idag, och som vi lär dig från grunden.
Du börjar med att gå bredvid en erfaren kollega som visar dig hantverket steg för steg. Efter hand växer du in i rollen och blir en viktig del av teamet.
Vem är du
Vi söker dig som vill utvecklas inom el och mekanik och trivs med att arbeta praktiskt, noggrant och med teknik som kräver precision.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• Praktisk erfarenhet av tekniskt arbete (t.ex. service, underhåll, montage eller liknande)
• Grundläggande elförståelse, gärna från arbete där du fått använda den i praktiken
• Ett intresse för felsökning och att förstå hur och varför saker fungerar
• Datorvana
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av elmotorer eller industriell utrustning
• Arbetat med felsökning inom el eller teknik
• Relevant teknisk utbildning, t.ex. el, industri eller fordonstekniskt program, eller motsvarande praktisk erfarenhet
Vi tror att du idag arbetar som t.ex. servicetekniker, underhållstekniker, industrimekaniker eller har liknande bakgrund.
Det viktigaste är att du är noggrann, tålmodig och nyfiken på att lära dig något nytt.
Du behöver inte kunna lindning idag men du har viljan att lära dig ett hantverk som kräver precision och uthållighet över tid.
Erbjudande
Hos oss får du:
• En trygg anställning i ett stabilt företag som växer
• Möjlighet att lära dig ett eftertraktat och framtidssäkert hantverk
• Stöd och handledning av kollegor med lång erfarenhet
• En familjär stämning, moderna lokaler och korta beslutsvägar
• En arbetsplats där du och ditt yrkeskunnande värderas på riktigt
Det här är en roll för dig som vill kombinera praktiskt arbete med felsökning och teknik och som vill bygga en kompetens som är ovanlig och högt värderad på marknaden.
Ju mer du lär dig, desto roligare och mer självständigt blir arbetet.
Kontakt och ansökan
Låter det här som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag då urval sker löpande.
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta: Anders Mörthén, rekryterande chef 010-4830135
Välkommen till Komponentservice där teknik möter hantverk, och där du kan bygga en trygg framtid i ett yrke som aldrig går ur tiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-116277". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jernbro Industrial Services AB
(org.nr 556912-0149), https://jobtip.com
Norra ryds industriområde 3 (visa karta
)
549 65 SKÖVDE Arbetsplats
Jernbro Kontakt
Sara Rönneberg Carr sara.ronneberg-carr@jernbro.com Jobbnummer
9805821