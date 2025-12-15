Elmontörer till långsiktigt elmätarprojekt åt OneCo!
OneCo arbetar med integrerade tekniktjänster inom kommunikation, energi och IT. Vi kopplar upp både stad och landsbygd med höghastighetsbredband. Vi underhåller och bygger mobilnät. Vi ansluter intelligenta energiavläsare och installerar elbilsladdare. Och vi ser till att det finns mobil- och WiFi-uppkopplingar överallt där det behövs. Vi ansluter framtiden!
För vår kund OneCo söker vi ett stort antal elmontörer/elmätartekniker till ett långsiktigt projekt i norra Storstockholm.
Vi erbjuder
• Möjlighet att arbeta i den konjunktur- och framtidssäkra energibranschen
• Ett långsiktigt projekt hos en etablerad aktör med fokus på stor kompetens inom el och energilösningar
• Gedigen introduktion bestående av teoretisk och praktisk utbildning på arbetstid med tydligt fokus på säkerhet och kvalitet i arbetet
Marknadsmässig lön och goda förmåner enligt kollektivavtal
Som elmätartekniker arbetar du med felsökning, kontroller och åtgärder på elmätare. Arbetet utförs enligt tydliga instruktioner och checklistor och innefattar även noggrann dokumentation.
Du arbetar till stor del självständigt men har kollegor och arbetsledare nära till hands. Arbetsområdet är ett område i norra Storstockholm och du utgår hemifrån med servicebil. Tjänsten inleds med utbildning och introduktion, och projektet är långsiktigt med planerat slut t.o.m. 2027.Kvalifikationer
Antingen erfarenhet av arbete med elmätare eller elutbildning på gymnasienivå kombinerat med viss arbetslivserfarenhet av praktiskt arbete med verktyg, vi värderar särskilt erfarenhet av arbete med el.
• B-körkort
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, då arbetet kräver dokumentation samt löpande kontakt med kunder, kollegor och samarbetspartners
För tjänsten krävs utdrag ur belastningsregistret innan anställning.Så ansöker du
Rekrytering och tillsättning av tjänsterna sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag. För att underlätta för dig som kandidat, kan du söka tjänsten utan CV eller Linkedinprofil och komplettera med det senare. Så länge annonsen ligger ute är alla tjänster inte tillsatta.
OneCo har anlitat MTX för den här rekryteringen och det är OneCo:s önskemål att alla frågor kring tjänsten hanteras av MTX. Frågor om tjänsten hänvisas till emanuel.daven@mtxrekrytering.se
Förmåner
• Arbetstidsförkortning
• Ersättning för sjukvårdskostnader och läkemedel upp till högkostnadsskyddet
• Tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal
• FriskvårdsbidragÖvrig information
Start: Uppstart sker i två etapper i januari och februari 2026
Placering: Norra Storstockholm
Lön: Fast månadslön enligt kollektivavtal
Omfattning: Heltid. Tillsvidaretjänst som inleds med 6 månaders provanställning. Ersättning
