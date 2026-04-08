Elmontörer sökes till uppdrag i Stockholm
Vill du arbeta i varierande projekt nära kund och bli en del av ett stabilt och växande företag? Nu söker vi erfarna elmontörer för uppdrag i Stockholm med omnejd.Publiceringsdatum2026-04-08Om tjänsten
Som elmontör hos oss arbetar du närmast våra kunder i Stockholm. Du blir en viktig del av leveransen och representerar oss ute på plats. Arbetet är omväxlande och kan innefatta installation, mätning, kontroll, montage och anpassning inom olika typer av projekt.
Du blir anställd direkt hos oss och arbetar i uppdrag som varierar i omfattning och miljö.
Skallkrav
Har minst 2-3 års erfarenhet som elmontör/serviceelektriker.
Är självgående och ansvarstagande.
Trivs med kundkontakt och att arbeta ute på plats.
B-körkort.
Meriterande
ECY-certifikat.
ESA.
APV.
Andra relevanta utbildningar inom el och säkerhet
Erfarenhet från den Svenska Försvarsmakten.
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning hos oss.
Arbete i etablerade projekt hos våra kunder i Stockholm.
Varierande och utvecklande arbetsuppgifter.
Om MW Field Services
Vi på MW Field Services levererar installations-, service- och underhållsarbete inom telekom, datacenter, el och infrastruktur samt säkerhet och övervakning. Vi har valt dessa områden för att aktivt kunna bidra till ett robustare och tryggare samhälle. Våra kunder verkar inom branscher som möjliggör att vårt moderna samhälle fungerar i både fred, kris och under yttre påverkan. Vår strävan är att bli världsledande på tjänster inriktade på samhällskritisk infrastruktur samt tekniska system för samhällsviktiga funktioner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MW Sverige AB
(org.nr 556892-5415), https://mwgroup.se/
169 73 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholm Kontakt
Talent Acquisition Specialist
Nils Olofsson De-Millo nils.olofsson.demillo@mw.group Jobbnummer
9842870