Elmontörer sökes till kommande uppdrag hos trevlig företag i Växjö
2025-08-20
Arbetsuppgifter
Vi söker elmontörer till kund i Växjö! Det är en fin tillverkande industri där man bygger ventilationsaggregat. Du som elmontör drar och kopplar elen, provar och felsöker maskiner i drift.
Här får du användning av dina kunskaper inom ellära och automation genom att koppla och testa elskåp. Förstärkningen i teamet behövs på heltid tillsvidare. Kvällsskift eller morgonskift kan bli aktuellt. Vi hoppas få se din ansökan!
Tjänsten tillsätts vid behov hos vår kund, det kan vara omgående eller längre fram under 2025. Det finns alltså inga lediga tjänster precis just nu.
Tjänsten är på ett mycket trevligt bolag i centrala Växjö. Arbetsplatsen har gott rykte och hög trivsel bland personalen.
Denna möjlighet vill du inte missa!Profil
Du som söker har en utbildning inom El -/Automation/Installation och har därigenom kunskap om ritningsläsning, mätteknik och kretsscheman. Du pratar, förstår och kan skriva på svenska obehindrat.
Vi tror att du som kommer trivas bäst i denna roll är social och trevlig, du gör alltid ett gediget arbete och trivs i samarbete med dina kollegor. Vi lägger vikt vid personlig lämplighet.
Som medarbetare på Inpeople har du en passion för att ge service. Du förstår att stort engagemang är avgörande för att ha nöjda kunder. Du tycker om att ta ansvar och kan fullt ut stå bakom vår laganda som vi kallar Inspirit.
På Inpeople värdesätter vi de kvalitéer som en jämn ålders-och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför vår och våra kunders verksamheter.
Vi tillämpar alltid löpande urval i våra rekryteringsprocesser.
Varmt välkommen med din ansökan!Om företaget
Sedan 2010 är vi specialister på skräddarsydda lösningar inom personaluthyrning och rekrytering. Vår mission, vårt uppdrag som vi jobbat med sedan start, är att hjälpa människor leva livet så som de själva vill leva det. Missionen leder oss på vägen mot att alltid hitta rätt person till rätt plats. Med en kultur som präglas av omtanke och snällhet driver vi Inpeople med passion och ansvar för att bidra till våra kunders framgång.
Inpeople är ett auktoriserat rekryterings - och bemanningsföretag med ambitionen att bidra till en bättre och mer hållbar värld. Vi är en del av Ingroup och har ett nära samarbete med vårt systerbolag Head Consulting Group. Vårt huvudkontor finns i Växjö och vi har cirka 300 hel- och deltidsanställda.
Välkommen till ett annorlunda HR-företag! Ersättning
