Elmontörer och kablagemontörer till norra Stockholm!
2025-11-14
DeltaNordic är en totalleverantör av avancerade elektriska och elektroniska system. De utvecklar och producerar högteknologiska produkter som används bl.a. inom gruvindustrin och transport. Det är ett välmående företag och en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö. De tillämpar flextid och kort arbetsdag på fredagar.
Har du ett tekniskt intresse och erfarenhet av montering? Nu söker vi flera montörer till Delta Nordic!
DeltaNordic erbjuder
• Ett utvecklande arbete inom avancerad elteknik
• Kollegor och chefer med hög kompetens och stark gemenskap
• Stort eget ansvar för kvalitet och effektivitet i arbetet
MTX erbjuder alla anställda
• En arbetsgivare som möter dig med respekt och engagemang
• En möjlighet att lyfta karriären på ett av våra seriösa och spännande kundföretag
• Marknadsmässig lön och ersättningar enligt kollektivavtal
Publiceringsdatum2025-11-14Om tjänsten
Arbetet innebär produktion och montage av kablage och komponenter i apparatskåp. Anställningen inleds med en god introduktion med stöd från mentor och kollegor. Du kommer få stora möjligheter att utbildas i nya komponenter och produkter inom el.
DeltaNordic sitter i fina lokaler i Kungsängen. De tillämpar flextid och kort arbetsdag på fredagar. Behovet är på lång sikt, och tjänsten är en hyrrekrytering där planen är att du erbjuds anställning hos DeltaNordic efter en tids inhyrning. Kvalifikationer
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet från tillverkningsbranschen. Har du arbetat som elmontör, automationstekniker eller elektriker är det starkt meriterande. Vi fäster stor vikt vid de personliga egenskaperna. Noggrannhet, bra ordningssinne och förmåga att arbeta självständigt är viktigt för att lyckas i tjänsten. Goda kunskaper i svenska, tal och skrift, krävs också då samarbete med kollegor är en viktig del av tjänsten. Övrig information
Placering: DeltaNordics lokaler i Kungsängen
Start: Omgående och löpande starter under 2026
Omfattning: Heltid, måndag-fredagSå ansöker du
Skicka din ansökan direkt då urvalet sker löpande!
DeltaNordic har anlitat MTX för den här rekryteringen och det är DeltaNordics önskemål att alla frågor kring tjänsten hanteras av MTX.
För den här tjänsten kommer ett utdrag ur belastningsregistret att krävas innan anställning. Ersättning
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
