Elmontörer och kablagemontörer till Kungsängen
MTX Rekrytering & Bemanning AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Upplands-Bro Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Upplands-Bro
2026-07-13
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MTX Rekrytering & Bemanning AB i Upplands-Bro
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Kitron Eltech är en totalleverantör av avancerade elektriska och elektroniska system. De utvecklar och producerar högteknologiska produkter som används bl.a. inom gruvindustrin och transport. Det är ett välmående företag och en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö. De tillämpar flextid och kort arbetsdag på fredagar.
Har du ett tekniskt intresse och erfarenhet av montering? Nu söker vi flera montörer till Kitron Eltech!
Kitron Eltech erbjuder:
Ett utvecklande arbete inom avancerad elteknik
Kollegor och chefer med hög kompetens och stark gemenskap
Stort eget ansvar för kvalitet och effektivitet i arbetet
Om tjänstenArbetet innebär produktion och montage av kablage och komponenter i apparatskåp. Anställningen inleds med en god introduktion med stöd från mentor och kollegor. Du kommer få stora möjligheter att utbildas i nya komponenter och produkter inom el.
MTX erbjuder
En arbetsgivare som möter dig med respekt och engagemang
Marknadsmässig lön och ersättningar enligt kollektivavtal
Företagshälsovård och friskvårdsbidrag
MTX har samarbetat löpande med Kitron Eltech under de senaste 9 åren för att hitta så bra förutsättningar som möjligt för våra anställda och för kunden. Vi har många framgångsrika rekryteringar i ryggen och MTX:are hos Kitron Eltech har gett oss bl.a. dessa omdömen
"Ni är ett fantastiskt bemannings/rekryteringsföretag! Jag skulle lätt rekommendera er till den som söker jobb"
"Jag gillar MTX för den trygga känslan det ger i varje steg. Den tydliga och öppna kommunikationen gör att jag alltid känner mig sedd, hörd och i goda händer"
KvalifikationerVi söker dig som har tidigare erfarenhet från tillverkningsbranschen. Har du arbetat som elmontör, automationstekniker eller elektriker är det starkt meriterande. Vi fäster stor vikt vid de personliga egenskaperna. Noggrannhet, bra ordningssinne och förmåga att arbeta självständigt är viktigt för att lyckas i tjänsten. Goda kunskaper i svenska, tal och skrift, krävs också då samarbete med kollegor är en viktig del av tjänsten.
ÖvrigtPlacering: KungsängenStart: Omgående och löpande starter under 2026Omfattning: Heltid, måndag-fredagKitron Eltech (tidigare DeltaNordic) sitter i fina lokaler i Kungsängen. De tillämpar flextid och kort arbetsdag på fredagar. Behovet är på lång sikt, och tjänsten är en hyrrekrytering via MTX Kompetensförsörjning där planen är att du erbjuds anställning hos Kitron Eltech efter sex månaders inhyrning.
AnsökanSkicka din ansökan direkt då urvalet sker löpande! Kitron Eltech har anlitat MTX för den här rekryteringen och det är Kitron Eltechs önskemål att alla frågor kring tjänsten hanteras av MTX.För den här tjänsten kommer ett utdrag ur belastningsregistret att krävas innan anställning.Kontakt/frågor om tjänsten: alexandra.obesse@mtxrekrytering.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MTX Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559067-9378)
196 37 KUNGSÄNGEN Arbetsplats
Kitron Eltech Kontakt
Rekryterare
Alexandra Obesse alexandra.obesse@mtxrekrytering.se Jobbnummer
10001259