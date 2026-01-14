Elmontör till växande elbolag i Stockholm
2026-01-14
Vi söker nu en elmontör till ett växande elbolag i Stockholmsområdet med flera pågående och kommande projekt. Tjänsten är för vår kund och riktar sig till dig som har praktisk erfarenhet av elarbete och vill arbeta med montering på projekt.
Om rollen
I rollen som elmontör arbetar du med elmontering och kabeldragning i olika typer av installationer. Arbetsuppgifterna omfattar även installation av brandlarm och kameraövervakningssystem samt andra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom el.

Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete som elmontör eller liknande
Förmåga att arbeta i team samt självständigt
Kan kommunicera på svenska eller engelska
Meriterande:
Elutbildning på gymnasienivå eller motsvarande
Erfarenhet från bygg- eller elprojekt
LiftutbildningKörkortskrav
Vem är du?
Du är ansvarstagande, driven och noggrann i ditt arbete och har god förmåga att kommunicera på svenska eller engelska. Du trivs med att samarbeta med andra, samtidigt som du kan arbeta självständigt och lösningsorienterat. Det är bra om du har förmåga att prioritera dina arbetsuppgifter och arbeta strukturerat, även när tempot blir lite högre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Elevra AB
