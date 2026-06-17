Elmontör till industrikund utanför Värnamo

Montico HR Partner AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Gislaved
2026-06-17


Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Gislaved, Gnosjö, Tranemo, Värnamo, Svenljunga eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Montico HR Partner AB i Gislaved, Gnosjö, Tranemo, Värnamo, Svenljunga eller i hela Sverige

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Montico söker nu elmontörer till en ledande industrikund som utvecklar och tillverkar produkter inom modern elteknik och energilösningar.

Är du en person som trivs med praktiskt arbete och har ett tekniskt intresse? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.

Publiceringsdatum
2026-06-17

Om tjänsten
Som elmontör arbetar du med montering, inkoppling och testning av elektriska produkter i en tekniskt avancerad produktion. Rollen passar dig som trivs med ett praktiskt arbete där noggrannhet och ansvar är avgörande för slutresultatet.

Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor i team där samarbete, kvalitet och effektivitet står i fokus.

Uppdraget inleds som en anställning hos Montico, där du arbetar som konsult ute hos kund. För rätt person finns mycket goda möjligheter till en långsiktig lösning.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att arbeta med:

• Montering av elektriska komponenter och produkter

• Kabeldragning och inkoppling enligt ritningar och elscheman

• Testning och kontroll av färdiga produkter

• Felsökning och kvalitetsarbete

• Bidra till förbättringar i produktionen

Vi söker dig som

Vi tror att du har erfarenhet av elmontage, elinstallation eller liknande tekniskt arbete. Du är van att arbeta efter ritningar och elscheman och har ett noggrant arbetssätt där du både ser detaljerna och helheten.

Du är ansvarstagande, självgående när det krävs och trivs i en produktionsmiljö där lagarbete är viktigt.

För rollen krävs goda kunskaper i svenska.

• Meriterande

• Elutbildning eller motsvarande erfarenhet

• Tidigare arbete inom tillverkande industri

• Erfarenhet av testning eller felsökning av elektriska produkter

Låter det intressant?
Skicka in din ansökan redan idag – urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Montico HR Partner AB (org.nr 556580-6741), https://www.montico.se
Jönköpingsvägen 15 (visa karta)
331 34  VÄRNAMO

Arbetsplats
Montico

Kontakt
Dejan Rajcevski
dejan.rajcevski@montico.se
036-173331

Jobbnummer
9969023

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