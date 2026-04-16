Elmontör som vill vara med och trygga framtidens elförsörjning
2026-04-16
I Alvesta kommun - med cirka 20 000 invånare i södra Sveriges mittpunkt - får du vara med och skapa framtidens hållbara samhälle. Här möts ett starkt näringsliv, högkvalitativ kommunal service och en attraktiv livsmiljö med både levande tätorter och naturnära landsbygd. Med goda kommunikationer via järnväg, flyg och väg är möjligheterna nära - oavsett om du vill utvecklas i din yrkesroll eller i livet.
Vi är cirka 2 000 medarbetare som varje dag arbetar för att göra skillnad. Vår värdegrund - delaktighet, engagemang och tillit - genomsyrar allt vi gör. Genom goda möten och öppen dialog skapar vi en arbetsplats där idéer får växa och där varje medarbetare blir sedd och uppskattad.
Hos oss får du arbeta i en organisation med korta beslutsvägar och ett tydligt fokus på hållbar utveckling i linje med FN:s Agenda 2030. Tillsammans bygger vi ett tryggt och attraktivt Alvesta - för invånare, företag och besökare.
På Alvesta Energi arbetar vi mitt i det som håller samhället igång - ofta i det tysta, men alltid med stor betydelse. Nu söker vi dig som vill vara med och ta ansvar för något större.
Som kommunägt bolag har vi ett uppdrag som sträcker sig längre än resultat och siffror. Vi är en del av infrastrukturen, av tryggheten. I en tid där mycket påverkas av konjunkturer och förändringar, finns det verksamheter som måste fungera oavsett läge.
Hos Alvesta Energi får du vara med och bygga ett hållbart samhälle, arbeta med modern teknik och bli en del av ett sammansvetsat team där alla bidrar. Vi söker nu en elmontör som vill utvecklas tillsammans med oss - oavsett om du har några års erfarenhet eller är i början av din resa inom elkraft.
Vi erbjuder
* En trygg tillsvidareanställning på heltid
* Ett jobb med mening där du bidrar till samhällets funktion och hållbar utveckling
* Kollegor som stöttar varandra och delar kunskap
* Möjlighet att utvecklas inom elkraft och energiförsörjning
* En arbetsgivare som värnar om balans, tillit och arbetsglädje
Arbetsuppgifter
Som elmontör hos oss får du en varierad och praktisk vardag, ofta utomhus, där ingen dag är den andra helt lik. Du jobbar både självständigt och tillsammans med kollegor i ett tryggt och stöttande team.Arbetsuppgifter
* Nybyggnation och ombyggnation av elnätet
* Felavhjälpning och förebyggande underhåll
* Reparation av låg- och mellanspänningsanläggningar
* Arbete med kabelskåp och fördelningsstationer
* Montering av mätare och mätutrustning för el och fjärrvärme
* Kabelvisning
* Beredskapstjänstgöring kan ingåKvalifikationer
Vi vill att du har
* Teknisk utbildning (gymnasial eller motsvarande), gärna med inriktning elkraft
* Erfarenhet från liknande arbete inom el eller energibranschen
* B-körkort och god datorvana
* Tycker om teknik, praktiskt arbete och problemlösning
Meriterande om du även har kunskap inom automation.
Som person är du nyfiken, ansvarstagande och gillar att samarbeta. Du är lugn och noggrann även när det händer mycket, och trivs med att hitta lösningar tillsammans med andra. Du trivs i en vardag som växlar mellan planerat arbete och situationer som kräver snabba beslut. Du förstår värdet av det du gör, även när det inte syns. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, inställning, engagemang och vilja att utvecklas minst lika mycket som vid formella meriter.
Eftersom beredskap kan ingå behöver du kunna ta dig till arbetsplatsen inom rimlig tid.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Därför AE Alvesta Energi
Det finns en särskild trygghet i att arbeta med något som alltid behövs. Här påverkas inte uppdraget av svängningar på samma sätt som i många andra branscher behovet finns där, varje dag. Men det handlar inte bara om trygghet. Det handlar om stolthet. Att veta att det du gör är en del av att ett helt samhälle fungerar.
I samband med rekryteringen kan registerkontroll och säkerhetsprövning komma att genomföras.
Vi undanber oss alla annonsförsäljare och rekryteringsföretag.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319724/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alvesta kommun
(org.nr 212000-0639)
Blädingevägen 22 (visa karta
)
342 32 ALVESTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Alvesta Energi AB Kontakt
Elnätschef
Robin Carlsson Robin.carlsson@alvestaenergi.se 047215531
9858732