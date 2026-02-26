Elmontör sökes till högteknologiskt bolag
2026-02-26
Vi söker montörer till ett högteknologiskt bolag i Täby med intresse för elmontering och kablagearbete i en modern och tekniskt avancerad produktionsmiljö. Här arbetar du med produkter där precision, kvalitet och noggrannhet är avgörande i varje moment.
Rollen innebär arbete med elektriska system och komponenter där fingerfärdighet och förståelse för elscheman är centralt.
Arbetsuppgifterna kan bland annat inkludera:
Byggnation av kablage och kabeldragning
Lödning, crimpning och kontaktmontering
Arbete utifrån elscheman och instruktioner
Montering av elektriska komponenter
Kvalitetskontroller och verifiering
Du arbetar i rena och välorganiserade lokaler tillsammans med kollegor i en teknikintensiv miljö.
Tjänsten är på heltid med arbetstid dagtid. Uppdraget startar omgående och är ett långsiktigt konsultuppdrag via A-Talent Tech, med placering i Täby, Stockholm.
Som konsult omfattas du av kollektivavtalade villkor med bland annat tjänstepension, försäkringar och friskvårdsbidrag.Publiceringsdatum2026-02-26Profil
Vi söker dig som är noggrann, tekniskt intresserad och som trivs med detaljerat och finmotoriskt arbete.
Vi tror att du har:
Erfarenhet av elmontering, kablage eller liknande arbete
Vana av lödning, crimpning eller kontaktarbete
Förmåga att läsa och förstå elscheman
Ett strukturerat och kvalitetsmedvetet arbetssätt
Meriterande men inget krav:
Elteknisk eller teknisk utbildning
Erfarenhet från tillverkande industri eller elektronikproduktion
God datavana
Eftersom instruktioner och dokumentation förekommer på både svenska och engelska behöver du behärska båda språken.
Personliga egenskaper vi värdesätter högt:
Mycket noggrann och detaljfokuserad
Tålmodig och metodisk
Teknikintresserad och ansvarstagande
Samarbetsvillig och kvalitetsdriven
Praktiskt teknikintresse ser vi som mycket positivt!
Om A-Talent Tech A-Talent Tech arbetar nischat med rekrytering och konsultuthyrning av teknisk kompetens. Våra rekryteringsspecialister har god teknisk förståelse och tillsammans med experter inom executive search hittar och rekryterar vi även de mest svårfunna kompetenserna till er organisation. Vi är en del av A-Talent Group, en koncern med specialistföretag inom kompetensförsörjning.
Låter det intressant? Då är du välkommen att söka tjänsten via formuläret nedan! Vi behandlar ansökningar och tillsättning löpande så vänta inte med din ansökan.
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
