Elmontör/Elkopplare till Revent i Upplands Väsby
2025-11-03
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Är du en händig person som är noggrann, effektiv och har känsla för detaljer? Gillar du varierande arbetsuppgifter samt att ta egna initiativ? Då ska du absolut söka tjänsten som elmontör hos Revent!
Dina arbetsuppgifter kommer vara varierande men du kommer att arbeta i en produktionsmiljö som främst arbetar med däckugnar. Publiceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
• Montera el utrustning enligt aktuellt tillverkningsunderlag i form av arbets-kort och el-ritning. Märka värmesektionen med ID - skylt. Utföra funktionstest av GIAC panelen (digital styrning). Utföra isolationstest samt op.51(dubbelkontroll) av el utrustning. Montera el utrustning (el-skåp) för One-ugnar samt700-serien, EB5/EB10 samt däck-ugnar (digitala styrningar). Transportera färdig kopplade produkter till nästa produktionsgrupp
• När tillverknings order är klar, avrapportera order i affärssystemet Monitor
• Rapportera eventuella negativa störningar på arbetskortet från det normala som påverkat tiden för utfört arbete. T.ex. fått hjälp, materialbrister, kvalitetsproblem, väntetid, lagerhantering, om-arbete med mera så att korrekt tidsrapportering kan följas uppKompetenser
• Grundkurs i ritningsläsning el- schema.
• Språk; Svenska, goda kunskaper i tal och skrift
• Allmän datakunskap
• Behörighet enligt kompetensmatris, nivå 2 (internt kompetenskrav).
Personprofil
För att lyckas i rollen som lagerarbetare på krävs vidare:
• Svenska i tal och skrift
• Elkompetens
• Gymnasial examen
Vi ser att du som söker är en person som är arbetsvillig, gillar att arbeta noggrant samt är lösningsorienterad.
Vi värderar dina egenskaper högt och ser gärna att du har en bakgrund inom idrotts- eller föreningslivet. Berätta vilken aktivitet du utövat, på vilket sätt det har format dig som person samt hur du tror att detta påverkar dig i en roll som ElmontörÖvrig information
Start: Omgående
Omfattning: Heltid
Arbetstid: 7-16 mån-tors, 7-14 fredag
Plats: Upplands Väsby
Uppdraget ingår i vår uthyrningsverksamhet vilket innebär att du kommer att vara anställd av PerformIQ, men arbeta ute hos vår kund. För rätt person finns goda möjligheter för överrekrytering till kund.
Skicka in din ansökan så snart du kan då intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Företagspresentation
Revent uppfann den första stickugnen redan på 1950-talet. Sedan dess har de blivit den mest sålda stickugnstillverkaren i världen med representation i fler än 50 länder i Europa, Asien, Oceanien, Afrika, Mellanöstern och Nordamerika. Deras själ och huvudkontor ligger dock fortfarande i Upplands Väsby. Totalt finns det 125 anställda i Revent-koncernen.
Om PerformIQ
PerformIQ är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med en unik profil. Vi erbjuder personal med bakgrund inom idrotts- och föreningslivet kombinerat med utbildning och arbetslivserfarenhet. Genom idrotten har våra kandidater utvecklat prestationshöjande egenskaper och därmed skapat rätt verktyg för att lyckas bättre i arbetslivet. Det är PerformIQ! För mer information, besök www.performiq.se
sökord: elmontör, elektriker, montör, produktion, montering, mekanik, teknik Ersättning
