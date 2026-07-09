Elmekanikkonstruktör inom produktutveckling - där mekanik möter elektronik
Saab Aktiebolag / Elektronikjobb / Karlstad Visa alla elektronikjobb i Karlstad
2026-07-09
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Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Hos oss får du arbeta i gränslandet mellan mekanik och elektronik och vara delaktig genom hela utvecklingsprocessen - från idé och koncept till färdig produkt. Rollen passar dig som vill bredda din tekniska kompetens och drivs av att lösa komplexa konstruktionsutmaningar i tvärfunktionella projekt.
Som elmekanikkonstruktör arbetar du inom ett brett tekniskt område där mekanik och elektronik möts. Du utvecklar innovativa konstruktionslösningar för att integrera och skydda elektronik utifrån de krav och miljöförutsättningar som varje projekt ställer. Du följer produkten genom hela utvecklingsresan och bidrar med din kompetens från de första idéerna till den färdiga lösningen.
Du arbetar i projekt som varierar i storlek och komplexitet, vilket innebär att du behöver trivas med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Rollen innebär många kontaktytor, både internt och externt, och du samarbetar nära kollegor, leverantörer och kunder. Därför tror vi att du är kommunikativ, har lätt för att bygga goda relationer och kan uttrycka dig väl på både svenska och engelska, i tal och skrift.Publiceringsdatum2026-07-09Profil
Vi söker dig som har ett positivt och öppet förhållningssätt och som trivs med att samarbeta med andra. Du har högskole- eller civilingenjörsutbildning inom maskinteknik, elektronik eller motsvarande.
Kanske arbetar du idag som mekanikkonstruktör med ett stort intresse för elektronik, eller som elektronikkonstruktör med ett intresse för mekanik och produktutveckling. Oavsett bakgrund är du nyfiken på att utvecklas inom båda områdena.
Vi ser att du har:
Erfarenhet av konstruktionsarbete inom mekanik eller elektronik
Goda kunskaper i CAD
Erfarenhet av 3D-modellering är meriterande
Förmåga att arbeta självständigt såväl som i team
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Notera även att annonsen ligger ute under sommar- och semesterperioden vilket gör att återkoppling kan komma att dröja längre än vanligt.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Zakrisdalsvägen 26 (visa karta
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653 42 KARLSTAD Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9998034