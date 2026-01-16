Elmekaniker till Teknisk avdelning vid Skaraborgs flygflottilj, F 7
Försvarsmakten / Elektrikerjobb / Lidköping
2026-01-16
Är du en person som jobbat inom reparation eller felsökning av elektroniska system men vill nu gå vidare och utbilda ut inom ditt område? Vi söker en Elmekaniker till Teknisk avdelning på F 7.
Den tekniska avdelningen samordnar teknisk tjänst för mark- och basmateriel inom garnisonen. Avdelningen är indelad i en teknisk kundmottagning (TKM) som är garnisonens huvudsakliga hänvisning beträffande materielunderhåll för mark- och basmateriel, tekniskt system stöd (TSS) som är garnisonens kompetenscentrum med djupa kunskaper kring förekommande materielsystem inom garnisonen och mekanikerskola (MekS) som har i uppgift att utbilda både anställd personal och värnpliktiga på tekniska system.
Som Elmekaniker arbetar du tillsammans med civilanställda, soldater och yrkesofficerare med olika bakgrund som alla jobbar mot samma mål som är att bedriva bra och effektiv reparation och utbildning på markbunden materiel så som elverk, fordon och fälthållningsmateriel. För att stödja förbandet med support och reparationer behövs olika kompentenser och människor som kompletterar varandra. Vi letar nu efter en individ som tidigare har jobbat med felsökning/reparationer av elektriska system, gärna inom större elverk eller automation. Detta är dock inget krav utan en grundlagd förståelse för elektriska system och en vilja att lära sig är nog så viktigt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som Elmekaniker så är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att:
• Stödja förbandet med reparationer materiel med inriktning elektronik
• Planera och genomföra teknisk utbildning för både anställd och värnpliktig personal
• Vara ett stöd till övriga avdelningen inom området elektronik
• Genomföra egen kompetensutveckling inom ditt områdePubliceringsdatum2026-01-16Kvalifikationer
• Gymnasieutbildning med fordonsteknisk , el- och energi eller industriprogrammet
• Erfarenhet av arbete som reparatör/mekaniker eller felsökning av elektroniska system
• Körkort B för manuell växellåda
• Goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som i skrift
• Svenskt medborgarskap
Meriterande
• Genomförd värnplikt eller tidigare arbete i FM
• Arbetat som elektriker, automation eller
• Erfarenhet av att utbilda på tekniska system
• Högre körkortsbehörighet C/CE/DDina personliga egenskaper
Som person är du initiativrik, social, ansvarskännande och en lagspelare. Du trivs med att se andra människor utvecklas. Du förstår sambandet mellan vad du förmedlar och hur det uppfattas och utvecklar andras förmåga. Flexibilitet utöver ditt eget ansvarsområde är en nödvändighet, både för att stödja inom andra kompetensområden, men också för att lösa olika former av gemensamma uppgifter, till exempel utformning av nya kurser, rekryteringsarbeten, eller förbandsövningar. Du uttrycker dig väl i tal och skrift och har en god förmåga att arbeta självständigt.
Vi ser även att du är en god representant för Försvarsmakten och står bakom Försvarsmaktens värdegrund (se www.forsvarsmakten.se).
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning
Sysselsättningsgrad (hel-deltid): Heltid
Arbetsort: Såtenäs
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse
Individuell lönesättning tillämpas.
Tjänsten innebär krav på fysisk och psykisk förmåga, genomförande av tjänsteresor, deltagande i utbildning och övning i krigsorganisationen.Kontakt
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta:
Johan Carling och Kristoffer Kårebäck, tfn 0505-45 10 00(växel)
Fackliga representanter:
Officersförbundet OFR/O, Jan Möller
Försvarsförbundet OFR/S, Per Gunnarsson
SACO, Ulf Svensson
SEKO, Erling Svensson
Samtliga nås via växeln, 0505-45 10 00.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-23. Din ansökan ska innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Skaraborgs flygflottilj är en mångsidig och unik flygflottilj. Här finns stridsflyg samt Försvarsmaktens samlade resurs av transport- och specialflyg. Vi genomför grund- och befattningsutbildning av pliktinkallade rekryter samt utbildar alla svenska och utländska Gripenpiloter. Förbandet deltar också i många insatser. I Sverige finns verksamheten på Såtenäs, Malmen, Arlanda och Karlsborg. Utomlands ansvarar vi för Gripensupporten i Thailand samt för den svenska personalen vid det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing i Ungern.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/f7
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
