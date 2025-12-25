Ellios Hund & Katt söker en ny medarbetare!
2025-12-25
Ellios Hund & Katt är en liten välsorterad hund- och kattbutik på Gärdet. Vi har funnits sen 1994 och har en trogen kundkrets av Östermalms hundar och katter. Sen sommaren 2025 har vi även en hundbutik i Gamla stan, Ellios Gamla stan.
Det ska vara en härlig känsla att kliva in på Ellios, botanisera bland alla grejer, få kunnig hjälp och kunna prata med oss om sina älsklingar.
I butikerna säljer vi både standardprodukter men även mer exklusiva mindre märken, så vi vill att du som söker precis som vi är lite design och pryltokig!
Nu söker vi på Ellios efter vår nya kollega, och hoppas att det är du! Du behöver vara en person som gillar att den ena dagen inte är den andra lik och som tycker om att arbeta självgående. Du gillar utmaningar och kan hjälpa oss att nå våra mål, med såväl butik som webbshop!
Du kommer bland annat få arbeta med de varierande arbetsuppgifter som hör butiksarbetet till: allt från att stå i butiken som butikssäljare och hjälpa våra kunder, till att bära in leveranser, packa upp, fylla på i butiken, städa, packa webbordrar mm. Arbetet innebär många och ibland tunga lyft.
Utöver det vanliga butiksarbetet hör även visst arbete med webbshopen och sociala medier. Vi vill därför att du har datavana och intresse kring det här området också.
Vi tror att du:
• Har stor kunskap inom hund och katt.
• Har tidigare erfarenhet av liknande butiksarbete i fackhandel och gärna e-handel.
• Stort plus om du är intresserad och har kunskap kring foto och sociala medier.
• Är serviceinriktad och kan uttrycka dig väl i text och tal.
• Har en positiv människosyn, är nyfiken på både människor och djur.
• Har ett gott ordningssinne och förmåga att se vad som behöver göras, kan prioritera rätt i ett högt arbetstempo.
Vi på Ellios kan erbjuda en varm och personlig arbetsplats med högt i tak.
Skicka din ansökan till info@ellios.se
Tjänsten är på ca 75%, både vardagar och helger.
Tillträde efter överenskommelse och intervjuer sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-01-20
