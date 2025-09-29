Ellärare! Välkommen till oss på Göteborgs Tekniska College
2025-09-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Hos oss välkomnas du av engagerade medarbetare som trivs med varandra och som har stort fokus på att få eleverna att nå sina mål genom stöttning och att utmana mot nya nivåer. Våra medarbetarenkäter visar på hög nöjdhet hos våra medarbetare, vilket vi är väldigt stolta över. Kom och bli en del av vårt arbetsteam.
Vi söker nu ...
• en person som arbetat som elektriker/industrielektriker och/eller har erfarenhet som undervisande lärare inom el.
• dig som vill dela engagemang, kreativitet och erfarenhet
Hos oss har du möjlighet att få arbeta med våra studenter på gymnasieskolan men även mot YH och företagsutbildningar.
Vem är du?
• Har pedagogisk fallenhet och intresse av undervisning
• Har god kunskap inom el och elsäkerhet. Kunskap inom automation är meriterande.
• Är nyfiken och öppen i ditt agerande
• Är flexibel och vill vara en del av GTC och teknikens utveckling
• Har god förmåga at bygga relationer med såväl studerande som kollegor och företag
Välkommen till oss där du får...
• Arbeta i en varierande och utvecklande teknikmiljö
• Arbeta på ett utbildningsföretag med fantastisk teknikutrustning
• Erfarna, engagerade, ambitiösa och prestigelösa medarbetare
• Där vi ser friskvårds, gemensamma aktiviteter och cykelbidrag som en självklarhet
Anställningsform
Omfattning: 100 %. Vi tillämpar teknikavtalet med 40-timmars arbetsvecka, flextid, arbetstidsförkortning och fem veckors semester. Individuell lönesättning.

Publiceringsdatum
2025-09-29

Så ansöker du
Urval och intervjuer kommer att påbörjas i början av augusti och sedan ske löpande och det är därför bra om vi får din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2025-10-17. Välkommen med din ansökan i form av personligt brev och CV via vårt rekryteringssystem som du hittar på våra hemsidor. Vi undanber oss kontakt från kandidatförmedlingsföretag, rekryteringsföretag och internetsajter som är inriktade på att sälja annonser eller sälja rekryteringstjänster.Kontakt
Martin Holmudd, gruppledare, 0708-581976, martin.holmudd@gtc.com
Martina Fröjdendal, HR-chef, 0708-581904, martina.frojdendal@gtc.comFacklig kontakt
Günter Sand, 0708-581907, gunter.sand@gtc.com
Noomi Bergström, 0708-581955, noomi.bergstrom@gtc.com
Besök oss gärna på www.goteborgstekniskacollege.se
eller www.gtg.se
Vi eftersträvar mångfald. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Varmt välkommen med din ansökan, vi ser framemot att lära känna dig Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
