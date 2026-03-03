Elkraftstekniker inom lokalnätsprojekt
Företagsbeskrivning
Vattenfall Services Nordic AB bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för energi- och elanläggningar. Vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur för att skapa en hållbar framtid där vi hittar nya innovationer som bidrar till ett fossilfritt samhälle. Vi jobbar med många olika kunder och leverantörer som innebär stora investeringar för energiomställningen. Med oss arbetar du i en samhällsviktig verksamhet och ser till allt fungerar.
Om rollen
Vill du bli en viktig del av energiomställningen? Vattenfall Services är Sveriges ledande entreprenadbolag inom energi- och elkraftsområdet och vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur! Hos oss jobbar du i en framtidsbransch med stort fokus på en hållbar framtid. Vi behöver fler energihjältar och nu söker vi Elkraftstekniker som vill vara med på resan mot ett fossilfritt liv! Är det du? Tillsammans gör vi skillnad, för hela samhället.
Som Elkraftstekniker kommer du jobba med projekt för helhetslösningar för om- och nybyggnation inom Lokalnät för spänningsnivå 0,4-24Kv. Det kan vara allt från att bygga om befintlig ledning, gräva ner ledning eller bygga något helt nytt.
Förutom det tekniska arbetet är även dessa några av dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Medverka för ett säkert arbete ute i fält för dig och dina kollegor
Ansvar för samt leda underentreprenörer
Dokumentera och informera om arbetets framdrift
Dagsresor och ibland resor med övernattning är en naturlig del av arbetet som Elkrafttekniker.
Kravspecifikation
Som Elkraftstekniker hos oss är du företagets viktigaste tillgång för arbetet som utförs i fält. Vi söker därför dig som är engagerad och som alltid ställer upp för dina kollegor. Du motiveras av att erbjuda service och kvalitet gentemot dina kollegor samt kunder och du agerar alltid affärsmässigt i ditt arbete.
Självständighet är en stor del av arbetet och är en viktig del för att kunna föra arbetet framåt. Du tar ansvar och har ett stort engagemang för dina uppdrag. Du skulle aldrig låta lönsamhet gå före säkerhet. Hos oss på Vattenfall Services kommer säkerheten alltid först!
Vi vet att du kommer utvecklas tillsammans med oss. Men vi ser gärna att du redan har:
Gymnasial utbildning inom el, energi eller teknik. Alternativt arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren anser är likvärdig
Arbetslivserfarenhet inom el- eller elkraftsområdet
B-körkort
Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
Ytterligare information
Vi erbjuder
Efter flera decennier i energibranschen vet vi att våra medarbetare är vår viktigaste och mest värdefulla tillgång. Därför erbjuder vi dig en varierande arbetsvardag med stora möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Vi är en stor och trygg arbetsgivare som ändå känns familjär där medarbetarnas säkerhet, välmående och samarbete är viktiga delar av vår företagskultur!
Hos Vattenfall Services kan du göra skillnad och tillsammans tar vi ansvar för en hållbar energiomställning, tillsammans ger vi kraft åt ett fossilfritt liv.
Placeringsort: Kiruna eller Gällivare
För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chef Stig-Olof Björnemark 0703102849. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Anders Nielsen 0700786840.
Fackliga representanter är Alma Svensson Unionen, Johan Larsson (Hallsberg) SEKO, Torbjörn Blom Akademikerna och Magnus Tjergefors Ledarna. Du når alla via Vattenfalls växel, tfn 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 30 mars 2026. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Urval hanteras löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här. Så ansöker du
