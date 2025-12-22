Elkraftskonsulter till Vinnergi Region Nord
Vinnergi AB / Elektronikjobb / Umeå Visa alla elektronikjobb i Umeå
2025-12-22
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vinnergi AB i Umeå
, Skellefteå
, Luleå
, Sundsvall
, Söderhamn
eller i hela Sverige
Vinnergis affärsområde Power växer i region nord och vi söker nu seniora elkraftskonsulter som vill vara med och utveckla framtidens energisystem tillsammans med oss. Hos oss arbetar du i komplexa projekt inom stamnät, regionnät och lokalnät, där din kompetens bidrar till att stärka och utveckla elnätet. Vill du vara med och driva energiomställningen i norra Sverige? Läs mer om oss på vår Karriärsida.
Vinnergi växer och söker nu efter engagerade medarbetare som vill vara med och driva utvecklingen framåt hos oss. Vi arbetar idag i stora delar av landet med kunder och uppdrag inom energi och elkraft. Hos oss ger vi dig möjligheten att arbeta i tekniskt innovativa, nya och spännande uppdrag, samtidigt som du tillhör vår kultur och utvecklingsorienterade miljö. Genom ett nytt ramavtal med Svenska kraftnät har vi möjlighet att bidra med vår kompetens inom regionnät och stamnät, och söker därmed nya medarbetare som vill vara med och arbeta med de största infrastrukturprojekten i Sverige. Läs mer om oss och vad vi gör här: Power - Vinnergi
Din roll som Elkraftskonsult
Som elkraftskonsult hos Vinnergi blir du en del av vårt affärsområde Power. Vi arbetar med uppdrag inom stamnät, regionnät och lokalnät, i nära samarbete med elnätsägare, entreprenörer och andra centrala aktörer inom energisektorn.
Uppdragen omfattar bland annat stationer, ledningar och nätutveckling och spänner över hela processen - från tidiga skeden och projektering till genomförande och leverans. Beroende på din bakgrund och erfarenhet kan din roll formas utifrån verksamhetens behov och dina intresseområden. Hos oss finns möjlighet att arbeta som projektledare, uppdragsledare, konstruktör, beredare eller som specialist inom ett visst tekniskt område.
Som konsult hos oss arbetar du nära både kunder och kollegor med fokus på långsiktiga samarbeten, hög kvalitet i leveranser och hållbara tekniska lösningar. Du får stort förtroende, tydligt ansvar och möjlighet att påverka både projektens utformning och din egen utveckling. Här blir du en viktig del av affärsområde Power och bidrar aktivt till energiomställningen tillsammans med oss.
Vem är du?
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet inom energi- och elkraftsområdet och som vill fortsätta utvecklas i en konsultroll med stor variation och samhällsnytta. Du har arbetat i uppdrag kopplade till stamnät, regionnät och/eller lokalnät och känner dig trygg i din tekniska kompetens, antingen genom bred erfarenhet över flera spänningsnivåer eller genom djup specialistkunskap inom ett specifikt område.
Du arbetar idag inom branschen med ett passionerat ansvar och fokus inom kund, leverans, teknik, kvalité, resultat, affär och har ett etablerat nätverk. Som person är du flexibel och har lätt för att anpassa dig beroende på typ av uppdrag. Vi ser gärna att du har en akademisk utbildning inom elkraft eller motsvarande, alternativt att du har skapat dig kunskapen genom bedrifter och arbetslivserfarenhet. Du trivs med mycket kontakter och vi ser att du har ett stort nätverk inom branschen. Som person är du affärsinriktad, kommunikativ, strukturerad och lösningsorienterad. Du är flytande i svenska i tal och skrift.
Vi tycker det är viktigt att du är en kulturbärare för Vinnergi och känner igen dig själv i våra värderingar H.E.R.O.
Då rollen berör samhällsviktig verksamhet och säkerhetsklassad information, så kan det krävas att du godkänns i en säkerhetsprövning innan anställning kan genomföras. Vid frågor gällande bakgrundskontroll och säkerhetsprövning, kontakta ansvarig rekryterare.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Låter rollen intressant, så tveka inte att ansöka redan idag. Välkommen!
Om Vinnergi
Vi hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter inom telekom, energi, fastighet och industri. Enkelt uttryckt så gör vi vardagen inkopplad, påkopplad och uppkopplad. Hos Power blir du del av ett växande team elkonsulter inom alla spänningsområden. Här finns stora möjligheter för dig att vara med och bygga vårt nya erbjudande och leda Vinnergi och samhället framåt med innovation och hållbarhet som ledord. Läs mer om oss på Power och lär känna oss som jobbar här eller spana in vår Linkedin eller vår podd Work At Vinnergi
Vår värdegrund stavas H.E.R.O. - Happy, Explore, Ready och Open och är grunden i vår företagskultur. Förutom starkt fokus på värderingar, en platt organisation med hög påverkansgrad så är dessutom många av våra medarbetare delägare. Det gör oss till ett tryggt och nyskapande företag med engagerade medarbetare som utvecklas både i sin yrkesroll och som människor.
Vi är övertygade om att teknisk innovation är lösningen för att bygga en hållbar framtid för kommande generationer. På Vinnergi arbetar vi i framtiden varje dag. Bli en av oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6964134-1764343". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vinnergi AB
(org.nr 556713-7962), https://karriar.vinnergi.se
Storgatan 43 (visa karta
)
903 26 UMEÅ Arbetsplats
Vinnergi Kontakt
Jörgen Söderholm jorgen.soderholm@vinnergi.se Jobbnummer
9661557