Elkraftsingenjör till stort nationellt företag
Mero Rekrytering AB / Elektronikjobb / Malmö Visa alla elektronikjobb i Malmö
2025-09-18
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mero Rekrytering AB i Malmö
, Lund
, Trelleborg
, Landskrona
, Höör
eller i hela Sverige
Är du en erfaren elkraftsingenjör med en bakgrund inom industri? Har du även en vana av att arbeta med tekniska lösningar både på fältet och från kontoret? Vad kul, då kan du vara just den person vår kund söker efter!Publiceringsdatum2025-09-18Om företaget
Vår kund är ett världskänt svenskt bolag som kännetecknas av dess innovativa anda och integritet. De är även en av de största aktörerna inom svensk industri, där du således kan förvänta dig en utvecklande arbetsplats med drivna och kompetenta kollegor. Mer information om företaget ges längre fram i rekryteringsprocessen.
Tjänsten är ett konsultuppdrag på 1-2 år hos oss på Mero, med viss möjlighet till förlängning.Om tjänsten
Som Elkraftsingenjör hos vår kund kommer du ansvara för hela livscykeln av elsystemen i komplexa fordon. Detta kommer innebära att du bland annat arbetar med elsystemens systemdesign och dimensionering, inköp, kravhantering, integration, driftsättning och löpande uppdateringar. Du kommer även frekvent arbeta mer hands-on med produkten, där du bland annat kommer förväntas hantera kablar i fordonet. Kombinerat med att fordonet innefattar ett flertal olikartade elsystem, så är denna roll därför perfekt för dig som uppskattar varierande arbete.
Om dig
För att passa i rollen ser vi att du är tekniskt kunnig och intresserad av komplexa system. Vi ser även att du är van vid att arbeta med tekniska lösningar såväl från kontoret som på fältet. Utöver detta ser vi gärna att du har:
En ingenjörsexamen inom elkraft, elektronik eller likvärdigt
Tidigare erfarenhet av en liknande roll inom industri
Kan kommunicera obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
Det är även fördelaktigt om du:
Har tidigare erfarenhet som elektriker
Som person ser vi att du är genuint tekniskt intresserad och uppskattar att arbeta problemlösningsorienterat med komplexa system. Vi tror att även att du är en kvalitetsmedveten person som arbetar strukturerat och detaljorienterat. Utöver detta är du en nyfiken person som uppskattar att jobba i tvärfunktionella team.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Malmö med omnejd
Omfattning: Heltid
Lön: Enligt överenskommelse
Resor kan förekomma i tjänsten
Har du frågor om tjänsten? Kontakta rekryteringsansvarig Joakim Gullin på Joakim@mero.se
eller 0709-700016. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt, då urval sker löpande.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mero Rekrytering AB
(org.nr 559119-1860), https://www.mero.se/ Kontakt
Joakim Gullin joakim@mero.se 0709-700016 Jobbnummer
9516077