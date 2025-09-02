Elkraftsingenjör till globalt företag i Ludvika

A Hub AB / Elektronikjobb / Ludvika
2025-09-02


Om rollen & dig
Vi söker en elkraftsingenjör med intresse för design och konstruktion av ställverksautomation. I denna roll kommer du att arbeta med planering, design, utveckling, testning, installation och samordning av elektriska och elektroniska system, med fokus på automation. Du kommer att samarbeta med kollegor inom olika ingenjörsområden och externa intressenter för att säkerställa att kundens och projektets krav uppfylls.
Denna tjänst passar särskilt bra för nyutexaminerade eller tidiga yrkesverksamma som vill växa och utveckla sina färdigheter inom ställverksautomation. Rollen erbjuder en utmärkt möjlighet att bygga expertis, få praktisk erfarenhet och skapa en stabil grund för en framgångsrik karriär inom området. Vi värderar personliga egenskaper högt och söker dig som är nyfiken, ambitiös och driven att kontinuerligt lära och utvecklas.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Designa, utveckla och implementera ingenjörslösningar inom ställverksautomation


Förbereda rapporter, teknisk dokumentation och analyser


Stödja installation, testning och felsökning av elektriska och automationssystem


Samordna aktiviteter med interna team och externa partners


Bidra till förbättringar av processer, efterlevnad och kundnöjdhet



Kvalifikationer

Kandidatexamen eller masterexamen inom elektroteknik, eller annat likvärdigt område


Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift


Erfarenhet av RTU, PLC, kommunikationsprotokoll och HMI-design är meriterande


Kunskap eller erfarenhet inom ställverksautomation är meriterande



Övrig information

Start: Omgående


Plats: Ludvika


Anställningsform: Du kommer att arbeta som konsult i 12 månader med ambitionen att därefter bli anställd direkt av kunden

A-hub är en arbetsgivare som erbjuder lika möjligheter och som strävar efter att skapa en arbetsmiljö med mångfald. Alla kvalificerade kandidater kommer att övervägas för anställning utan hänsyn till ras, hudfärg, religion, kön, sexuell läggning, könsidentitet, nationellt ursprung, ålder eller funktionshinder. Genom att skicka in din ansökan till detta jobb samtycker du till att A-hub använder dina personuppgifter i enlighet med vår GDPR compliance policy.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
A Hub AB (org.nr 559177-9656), https://a-hub.se

Arbetsplats
A-hub

Kontakt
Elina Petrakos
elina@a-hub.se

Jobbnummer
9487498

