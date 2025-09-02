Elkraftsingenjör till globalt företag i Ludvika
2025-09-02
Om rollen & dig
Vi söker en elkraftsingenjör med intresse för design och konstruktion av ställverksautomation. I denna roll kommer du att arbeta med planering, design, utveckling, testning, installation och samordning av elektriska och elektroniska system, med fokus på automation. Du kommer att samarbeta med kollegor inom olika ingenjörsområden och externa intressenter för att säkerställa att kundens och projektets krav uppfylls.
Denna tjänst passar särskilt bra för nyutexaminerade eller tidiga yrkesverksamma som vill växa och utveckla sina färdigheter inom ställverksautomation. Rollen erbjuder en utmärkt möjlighet att bygga expertis, få praktisk erfarenhet och skapa en stabil grund för en framgångsrik karriär inom området. Vi värderar personliga egenskaper högt och söker dig som är nyfiken, ambitiös och driven att kontinuerligt lära och utvecklas.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Designa, utveckla och implementera ingenjörslösningar inom ställverksautomation
Förbereda rapporter, teknisk dokumentation och analyser
Stödja installation, testning och felsökning av elektriska och automationssystem
Samordna aktiviteter med interna team och externa partners
Bidra till förbättringar av processer, efterlevnad och kundnöjdhet Publiceringsdatum2025-09-02Kvalifikationer
Kandidatexamen eller masterexamen inom elektroteknik, eller annat likvärdigt område
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Erfarenhet av RTU, PLC, kommunikationsprotokoll och HMI-design är meriterande
Kunskap eller erfarenhet inom ställverksautomation är meriterande Övrig information
Start: Omgående
Plats: Ludvika
Anställningsform: Du kommer att arbeta som konsult i 12 månader med ambitionen att därefter bli anställd direkt av kunden
Ersättning
