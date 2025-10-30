Elkraftsingenjör med intresse för mjukvara till kund i Ludvika
Academic Work Sweden AB / Elektronikjobb / Ludvika Visa alla elektronikjobb i Ludvika
2025-10-30
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Ludvika
, Smedjebacken
, Fagersta
, Säter
, Borlänge
eller i hela Sverige
Här välkomnas du till en internationell arbetsplats med stora utvecklingsmöjligheter. Rollen som elkraftsingenjör väntar på dig - skicka in din ansökan idag.
OM TJÄNSTEN
Vi söker för kunds räkning dig som vill axla rollen som elkraftsingenjör. Tillsammans med dina kollegor kommer du att bygga skräddarsydda inbyggda styrsystem bestående av både mjukvara och hårdvara för att möta kunderna och världens behov av hållbar, flexibel och säker energi. Vår kund arbetar med att hjälpa deras kunder med innovativa lösningar och tjänster genom hela värdekedjan.
Tillsammans med dina kollegor kommer du att ha en viktig roll när det kommer till mjukvara. Du kommer att ingå i ett stöttande team där du tillsammans med dina kollegor uppnår resultat samtidigt som dem är måna om att ha roligt på jobbet. Just detta globala mjukvaruteam inriktar sig på området Kontroll & Skydd. För att trivas ser vi att du är en problemlösare som trivs med att arbeta i såväl grupp som enskilt.
Hos Academic Work erbjuds du:
• En trygg anställningsform
• En fast månadslön
• En karriärpartner i form av en dedikerad konsultchef som kommer följa din utveckling och coacha dig under ditt uppdrag
• Ett fantastiskt nätverk bland kunniga och kompetenta kollegor på site hos kund
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet från liknande roller inom elkraft
• Har en avslutad utbildning som högskole- eller civilingenjör inom elkraft
• Har goda kunskaper i engelska, både tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Erfarenhet av HVDC
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Stabil
• Ansvarstagande
• Socialt självsäker
Vi lägger stor vikt vid din personlighet. Vi letar efter dig som är framåt, nyfiken och som vill utvecklas.
Övrig information:
• Start: Omgående eller enligt överenskommelse
• Omfattning: Heltid, med arbetstider förlagda under dagtid
• Placering: Ludvika
• Övrigt: Om du blir erbjuden en anställning kommer du behöva genomgå ett drogtest
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15115441". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9580638