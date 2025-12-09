Elkraftsingenjör med inriktning kontrollanläggning, regionnät
2025-12-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Företagsbeskrivning
Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Våra huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Inom Vattenfallkoncernen finns cirka 21 000 anställda. Vi har elektrifierat industrier, levererat energi till bostäder och förvandlat tillvaron genom innovation i över hundra års tid. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt och vi driver på övergången till ett hållbart energisystem.
Vattenfall Eldistribution AB distribuerar el till hushåll, företag och samhälle - dygnet runt året om. Vårt elnät är över 12 000 mil långt och vi distribuerar el till nästan 900 000 kunder. Vi bygger, driver, underhåller och investerar i vårt elnät för att du som kund ska få en tillförlitlig leverans. Läs mer om oss på https://www.vattenfalleldistribution.se/om-oss/
Om rollen
Vill du göra en verklig skillnad för att Sverige ska lyckas med energiomställningen och nå klimatmålen? Vi kommer att göra stora investeringar i vårt nät och söker nu Elkraftsingenjör med kompetens inom kontrollanläggning till våra projekt.
Vi är i en historisk omställning och står inför en omfattande elektrifiering av samhället. Ett sätt vi gör detta på är att utöka de investeringar vi gör i vårt elnät. För att kunna göra detta behöver vi bli fler engagerade medarbetare inom enheten Anläggningsinvestering som arbetar med våra investeringsprojekt inom lokal- och regionnät.
Som Elkraftsingenjör hos oss lovar vi att du kommer utmanas i spännande och komplexa frågeställningar. Avdelningen Project technology substations ansvarar för att säkerställa tekniskt innehåll i planering, genomförande av anläggningsinvesteringar och levererar anläggningsteknisk specialistkompetens till verksamheten. Med tekniken i fokus är vi involverade i arbetet som tar fram praktiska lösningar på tekniska utmaningar inom drift, utveckling och anläggningsbyggnation.
Ditt huvudsakliga ansvar blir att stå för specialistkompetens till investeringsverksamheten, vilket innebär att agera teknisk resurs i våra projekt. Dina arbetsuppgifter består bland annat av:
Säkerställa kvaliteten på de nya anläggningarna och att anläggningsutformningen är optimal.
Medverka vid anbudsutvärdering gällande stationens tekniska funktioner.
Granska teknisk konstruktion samt kontrollera utformning vid fabrikstest.
Agera ansvarig representant vid idrifttagningsprovning och idrifttagningar samt säkerställa att anläggningen uppfyller kraven i den tekniska specifikationen och Vattenfalls Tekniska Riktlinjer.
Samverka med övriga avdelningar inom enheten Anläggningsinvestering.
Resor till projekt i Mellansverige förekommer samt eventuellt enstaka resor till utlandet.
Kravspecifikation
Vi söker dig som har
En ingenjörsutbildning inom elkraftsteknik eller har erhållit motsvarande kompetens genom arbetslivserfarenhet.
Arbetat med en variation av elkraftsfrågor och är bekant med elnätets uppbyggnad och funktion, gärna med inriktning på felbortkopplings- och kontrollutrustningssystem.
Lätt för att utrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska
Körkort klass B
Det är meriterande om du har erfarenhet av
Reläskyddsprovning
Vi söker dig som trivs i en roll där du får använda din analytiska förmåga och samarbeta tillsammans med andra. Du drivs av nyfikenhet och vill ständigt lära dig mer kopplat till teknik och hur tekniken kan användas på bästa sätt för att kunna agera bra tekniskt stöd i projekt.
Ytterligare information
Vi erbjuder
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle så erbjuder vi en arbetsplats där du ständigt får lära dig nya saker som möjliggör flera utvecklingsmöjligheter. Med vår karriär- och utvecklingsmodell vill vi skapa tydlighet i vilka möjligheter du har att utvecklas i den inriktning du vill. Det är viktigt att hela livet fungerar och därför är vi måna om att våra medarbetare upplever en god balans mellan arbete och fritid. Vi är övertygade om att mångfald och inkludering leder till nytänkande, förbättrade affärsresultat och ökat engagemang och vi strävar efter att representera mångfalden bland våra kunder och samhället vi verkar i. Läs mer om oss på: www.vattenfalleldistribution.se
Vi har även en hel del andra personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra förmåner här.
Placeringsort: Solna, Västerås, Linköping eller Uppsala
För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chef Gabriel Gourie 0732- 079 699, gabriel.gourie@vattenfall.com
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Caroline Grammenos, +46 72-224 97 01
Fackliga representanter för denna tjänst är Christian Ericsson, Ledarna, Anne-Marie Sjöbohm, Akademikerna, Jan-Olof Eriksson, Unionen, Ulf Tengman, SEKO. Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 4 januari 2026. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad.
Vattenfall Eldistribution är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
169 92 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholm - Vattenfall Jobbnummer
9636260