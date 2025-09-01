Elkraftsingenjör/Lead Engineer sökes till tekniskt bolag!
2025-09-01
Vill du vara en del av framtidens energilösningar och bidra med din expertis inom elkraft? Vi söker nu en Elkraftsingenjör / Lead Engineer till ett tekniskt bolag i Västerås. Här får du möjlighet att arbeta i tekniskt avancerade projekt, ta ansvar för designlösningar och vara en nyckelperson i projektens framdrift.
Information om uppdraget
Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos vår kund under 2004 timmar (ca 1 år). Intentionen är att du på sikt ska kunna bli anställd direkt hos dem, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet. Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och vår kunds önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till sara.glennhammar@pn.se Publiceringsdatum2025-09-01Dina arbetsuppgifter
Som Elkraftsingenjör / Lead Engineer kommer du att ha en varierad och ansvarsfull roll där du driver tekniska lösningar framåt. Rollen innebär även sitebesök för granskning och tester, där du säkerställer att projektet levereras enligt tidplan och krav. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
Design av mellan- och högspänningsställverk.
Kabeldimensionering och elkonstruktion, inklusive reläskydd.
Samarbete med projektledare, säljteam, inköp och internationella samarbetspartners.
Teknisk ledning där du säkerställer tidplan, kvalitet och funktionalitet.
Vi söker dig som
Har en utbildning inom elkraft (YH eller universitet) samt längre arbetslivserfarenhet.
Har flera års erfarenhet av ställverksdesign och reläskydd.
Tidigare har haft en tekniskt ledande roll.
Har goda kunskaper i CAD och gärna erfarenhet av PCM600.
Behärskar både svenska och engelska i tal och skrift.
För att trivas i rollen ser vi att du är kommunikativ, strukturerad och har en samarbetsinriktad inställning. Du är trygg i att ta ansvar och leder genom att skapa förtroende.
START: Omgående
OMFATTNING: Heltid
STAD: Västerås
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Sara Glennhammar, sara.glennhammar@pn.se
Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@pn.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
