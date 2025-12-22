Elkraftsexperter - Abel Gruppen I Västra Götaland
ABEL Gruppen Sverige AB startades 1979, och erbjuder konsulttjänster inom industriell elektroteknik från projektering och förstudie till besiktning och kontroll av färdiga anläggningar. Vi erbjuder även utredningar och projektledning från kommersiella producenter via nätägare till elintensiva industrier. Vi har kontor i Helsingborg, Lund, Linköping och Göteborg. ABEL Gruppen växer och vi har under det senaste året sett en kraftigt ökad efterfrågan av våra tjänster. Läs mer om oss på vår hemsida abelgruppen.se
Vill du vara med och forma framtidens elnät och arbeta inom en bred och varierande konsultativ expertroll?
Om ja, då tycker vi att du ska läsa vidare.
Vi på ABEL Gruppen är inne i en spännande tillväxtfas med nya förfrågningar och kunduppdrag. Därför söker vi nu två nya kollegor till vårt kontor i Göteborg inom områdena Stationer & Ställverk samt Projektledning.
Hos oss kommer du att vara viktig. På riktigt.
Som en del av teamet på ABEL Gruppen kan man utvecklas precis så snabbt som man själv vill, och inte bara tekniskt utan även affärsmässigt och personligt. Den vi söker ser möjligheten till att ta rollen som uppdragsledare och/eller teamlead och vill ha en aktiv roll i företagets fortsatta utvecklingsresa.
Spännande och breda arbetsuppgifter inom en konsultativ expertroll
Hos oss kommer du få arbeta i många olika spännande projekt; alltifrån utveckling av stora elnät eller vindkrafts- och solkraftsparker, till att bidra till förbättringar hos stora elanvändare inom exempelvis industrin.
I rollen som konsult inom elkraft ansvarar du för kundkontakter, uppdrag samt projektens genomförande från A-Ö liksom det ekonomiska resultatet. Uppdragen kan ske dels från vårt kontor, men också på plats ute hos våra kunder samt variera i längd och omfattning. Uppdragen kommer att omfatta allt från utredningar/förstudie till färdig anläggning där din roll kan variera mellan till exempel uppdragsansvarig, samordningsansvarig eller teknikansvarig.
Du arbetar proaktivt från upphandling, planering, resurstillsättning till att driva projekten hos kund. Du genomför löpande avstämningar med entreprenörer, leverantörer, intern personal samt slutkund.
ABEL Gruppens erbjudande till dig
ABEL Gruppen är ett personligt och familjeägt konsultbolag som under 45 år hjälpt energi-, industri- och fastighetsbolag att utveckla sina elnät och elanläggningar. Under de senaste 10 åren har vi även hjälpt många bolag som investerar i förnyelsebara energilösningar. Du kommer i högsta grad att få vara med om att påverka och bidra till utvecklingen av vårt växande företag. Vi har korta beslutsvägar inom företaget.
På ABEL Gruppen kommer du att ingå i ett större team med kollegor som har lång och bred erfarenhet. För oss är det viktigt att vi stöttar och hjälper varandra samtidigt som vi har tid för att utvecklas. Som del i teamet kommer du att spela en viktig roll i ABEL Gruppens fortsatta satsning på att göra skillnad i branschen.
Den korta sammanfattning av allt som är skrivet ovan, är att vi kommer kunna erbjuda dig en spännande och utvecklande expertroll inom ett stabilt och växande företag med en entreprenöriell atmosfär. Hos oss får du möjlighet att arbeta med samt leda spännande projekt inom elkraftsområdet med varierande storlek, omfattning och komplexitet.
Din bakgrund och personliga egenskaper
För att lyckas och trivas i rollen som elkraftsingenjör hos oss, har du i grunden en ingenjörsexamen med inriktning mot elkraft kombinerat med minst 5 års dokumenterad erfarenhet i rollen som elkrafts- eller elnätsingenjör med fokus på regionnät och stamnät. Du har ansvarat för större projekt och har erfarenhet av att självständigt leda och driva dina projekt och uppdrag. Du har därmed väldigt god branschkännedom gällande system, konstruktion och projektering inom elkraftsområdet.
Du har ett stort tekniskt intresse samt besitter ett välutvecklat affärsmanskap och ledarskap. Många teknikgrenar samverkar mellan våra uppdrag. Därför lägger vi stor vikt på samarbetsförmåga och lyhördhet, kombinerat med ett stort tekniskt kunnande och expertis. Du är trygg i rollen som konsult och att axla rollen som expert i relation med kunden.
Meriterande är erfarenhet av rollen som uppdragsledare, alltså vara van att leda team av medarbetare och underkonsulter.
Om du är ute efter en bred och varierande konsultativ expertroll inom elkraft där du aktivt får bidra till utvecklingen av Sveriges elsystem och framtida energiomställning, då är det hos oss på ABEL Gruppen du ska arbeta.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och profil till den här tjänsten. Bakgrundskontroll kommer att genomföras av slutkandidaten.Publiceringsdatum2025-12-22Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi med Ny Kollega och du är välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Johan Spjuth på 0733- 67 06 60 vid frågor. Sista ansökningsdag är den 31 januari, men ansök snarast då urval och intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
