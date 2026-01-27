Elkonstruktör till konsultbolag i Örnsköldsvik!
2026-01-27
Är du tekniskt nyfiken och trivs i en roll där du får kombinera problemlösning med praktisk konstruktion? Som elkonstruktör hos vår samarbetskund blir du en del av en bred och samarbetande avdelning, där du arbetar nära både utveckling och produktion inom fordons- och verkstadsindustrin. Här får du möjlighet att växa, bidra med din kompetens och vara med i utvecklingen av både nya och befintliga produkter.Publiceringsdatum2026-01-27Om företaget
Vår samarbetskund är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. De hjälper sina kunder med att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering. Deras omfattande utbud av tjänster innefattar allt från strategi, teknisk rådgivning, design och ingenjörskonst till projektledning och drift. Företaget finns över hela världen inom infrastruktur, industri och energi. Här kan utvecklingsmöjligheterna vara oändliga, endast du sätter gränsen.
Om rollen
I rollen som elkonstruktör tillhör du en bred avdelning och arbetar mycket tillsammans med andra funktioner. Du arbetar mycket mot fordons- och verkstadsindustrin. Som elkonstruktör förväntas du i rollen bland annat:
• Konstruera kretsscheman/elscheman inom bland annat inbyggda system
• Delta i produktutvecklingen av nya samt befintliga produkter
• Framtagning av komponenter och komponentval
• Framtagning av detaljritningar, tekniska beskrivningar samt vara delaktig i inköpsprocesser
Mer information om företag och arbetsuppgifter ges under intervjutillfället.
Om dig
Vi söker dig med relevant utbildning på minst YH-nivå - gärna inom elkonstruktion, elektroniksystem eller el/automation. Du har arbetat som elkonstruktör minst 1 år och
har du tidigare erfarenhet av arbete från tillverkande industri, tex verkstadsindustri ser vi det som meriterande. Vi ser det även som meriterande om du har en högre utbildningsnivå än yrkeshögskola.
Kunskaper inom E3 och/eller E-plan ses som meriterande.
Rollen kräver att du behärskar svenska samt engelska i såväl tal som skrift.
Som person tror vi att du är en driven och engagerad person som vill fortsätta utveckla såväl den egna kompetensen som projekten. Du motiveras av att arbeta i team, strävar efter ett gott samarbete med kollegor och partners. Du har en god kommunikativ förmåga och tycker om att bygga relationer.
Denna anställning kan innebära placering i säkerhetsklassade uppdrag och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras. Svenskt medborgarskap är ett krav för denna tjänst.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos vår samarbetskund.
Rekryteringsprocess
• CV-urval
• Intervju (Framtiden)
• Intervju med kund
• Beslut
• Säkerhetsprövning m registerkontrollAnställningsvillkor
Startdatum: Våren 2026
Ort: Örnsköldsvik (alternativt Umeå)
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Kontorstider Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_51919_JOB". Omfattning
