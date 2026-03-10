Elkonstruktör till Bengt Dahlgren - teknikkonsult inom samhällsbyggnad
Framtiden i Sverige AB / Elektronikjobb / Linköping Visa alla elektronikjobb i Linköping
2026-03-10
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Var med och skapa smarta, hållbara och välfungerande elmiljöer tillsammans med Bengt Dahlgren.
Om rollen
I rollen som elkonstruktör hos Bengt Dahlgrens kommer du att arbeta med planering, konstruktion och design av elektriska system för fastigheter och tekniska anläggningar. Rollen omfattar allt från bostäder och handelsfastigheter till kontor och lager- och förrådsbyggnader.
Arbetet innefattar framtagning av ritningsunderlag till elektriker, tekniska beskrivningar och konstruktion av anläggningar och fastigheter. I rollen ingår dimensionering, projektering och framtagning av teknisk dokumentation.
Arbetsdagen präglas av projektarbete i nära samarbete med uppdragsledare, projektörer, kollegor och kunder. Som ny i rollen finns stöd och handledning. I det dagliga arbetet används verktyg som AutoCAD och MagiCad för att skapa tekniska och funktionella lösningar. Erfarenhet och intresse av Revit ses som särskilt meriterande.
Vi söker dig som är ansvarstagande och nyfiken, har en ödmjuk framtoning och trygghet i din kompetens. Du är även lösningsorienterad och trivs med att lösa tekniska utmaningar. Du har en prestigelös inställning och samarbetat väl med andra. Vi ser att du är en person som vågar ta initiativ och driva arbetet framåt.
Vi söker dig med...
Eftergymnasial utbildning inom el, exempelvis YH-utbildning till elkonstruktör eller elkraftsingenjör
Minst ett par års praktisk arbetslivserfarenhet som exempelvis elektriker, larmmontör eller inom tele-/teleteknik
Teknisk förståelse för el- och teletekniska system
Meriterande
Erfarenhet av MagiCad, AutoCAD eller Revit (Revit är särskilt meriterande)
Om Bengt Dahlgrens
Bengt Dahlgren är en koncern som idag består av närmare 700 samhällsbyggndaskonsulter som arbetar med allt som får fastigheter att fungera och människor att må bra: värme, kyla, luft, brandskydd, hållbarhet, trygghet, ljus, fukt, vatten och energi.
Denna del i verksamheten är ett bolag med ca 30 medarbetare som är etablerade i Östergötland och på Gotland med kontor i både Linköping och Norrköping. Här arbetar engagerade medarbetare med hög kompetens och ett starkt fokus på att skapa de bästa lösningarna för varje kund.
Uppdragsgivarna finns inom offentlig förvaltning, kommun, utbildning, boende och industri.
Om Framtiden AB
Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas av kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc. Som anställd på Framtiden får du alltid en konsultansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultchefen har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats. Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
Rekryteringsprocess
Låter tjänsten intressant?
För att söka tjänsten skickar du in CV och personligt brev via länken. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterare Sofia Flogén via e-post: sofia.flogen@framtiden.com
. Vi tar inte emot några ansökningar via mail. Rekryteringsprocessen för det här jobbet består för dig som kandidat av följande steg: telefonintervju, intervju, referenstagning, personlighetstest och intervju på plats hos Bengt Dahlgrens. Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!Publiceringsdatum2026-03-10Anställningsvillkor
Start: enligt överenskommelse
Arbetstider: kontorstider
Ort: Norrköping/Linköping
Omfattning: 100% heltid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52198_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
582 22 LINKÖPING Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Sofia Flogén sofia.flogen@framtiden.com Jobbnummer
9788565