Elkonstruktör som vill vara med och bygga framtidens industri!
2026-01-15
Elkonstruktör - Bygg framtidens industri hos Kunden
Vill du vara med och bygga framtidens industri?
Med människor i fokus och rötter i traditionell automation är Kunden en ledande leverantör av resurseffektiviserande system för energi, infra och industri. Kunden tar ett helhetsansvar för både stora och mindre projekt med el, kraft och automation, och levererar även hela anläggningar där totalansvar tas - människor, montagelösningar och mekanik.
Genom att kombinera projektförmåga, branschkunnande och teknisk kompetens skapar Kunden framgång och utveckling för både medarbetare och kunder. Alla resurser finns samlade i eget hus, vilket ger värdefull samverkan och kontinuitet i projekten. För Kunden handlar projektförmåga om att skapa konkurrenskraft tillsammans med kunderna.
Om rollen
Som elkonstruktör hos Kunden arbetar du med:
Konstruktion av el- och automationslösningar för industri, energi och infrastruktur
Framtagning av elritningar, scheman och dokumentation
Nära samarbete med projektledare, programmerare och kunder
Projekt från idé till färdig driftsatt anläggning
Vem är du?
Vi tror att du:
Har utbildning inom el/automation eller motsvarande erfarenhet
Har erfarenhet av elkonstruktion (t.ex. EPLAN, Elprocad eller liknande)
Är nyfiken, lösningsorienterad och trivs med tekniska utmaningar
Vill utvecklas - både tekniskt och personligt
Därför Kunden
Hos Kunden får du:
Arbeta i spännande och varierande projekt inom framtidsbranscher
En stark teamkänsla och en kultur där kunskap delas
Möjlighet att påverka - vi värdesätter dina idéer
Trygga villkor, kompetensutveckling och balans mellan jobb och fritid
Kunden är en del av en större koncern - ett entreprenörsdrivet bolag med starka värderingar och långsiktighet i fokus. Så ansöker du
