Elkonstruktör i början av karriären - fokus på instrument & system
Framtiden i Sverige AB / Elektronikjobb / Finspång Visa alla elektronikjobb i Finspång
2026-02-13
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Finspång
, Norrköping
, Linköping
, Katrineholm
, Söderköping
eller i hela Sverige
Är du i början av din karriär och vill jobba med teknik på riktigt? Här får du lära dig instrument från grunden och bli den som ser till att allt är rätt registrerat och uppdaterat.
Om rollen
Instrument & Kalibrering är en del av Tools & Instruments och ansvarar för att tillhandahålla, kalibrera och kvalitetssäkra avancerade mätinstrument som används i produktionen av turbiner. Avdelningen arbetar i ett av Sveriges mest kvalificerade laboratorier och fungerar som ett internt servicecenter med hög teknisk kompetens. Här kombineras strukturerade processer med praktiskt tekniskt arbete, och du blir en del av en verksamhet där kvalitet, precision och teknisk utveckling står i fokus.
I den här rollen blir du den person som hjälper till att hålla ordning på instrumenten och ser till att all information hamnar rätt i systemen. Du arbetar med instrument som används i produktionen av turbiner - sådana som mäter el, temperatur, tryck, fukt och vibrationer. Gruppen "äger" instrumenten och hyr ut dem till olika avdelningar, och du blir den som ser till att registreringen fungerar smidigt och att allt är uppdaterat.
Du kommer att läsa tekniska specifikationer, tolka ritningar och lägga in rätt data när nya instrument köps in eller kommer tillbaka från utlåning. I dag saknas en tydlig struktur för hur detta ska göras, så du får vara med och skapa ordning och bygga upp arbetssätt som fungerar i längden. Du stöttar även andra avdelningar när de behöver hjälp att registrera instrument, och du lär dig successivt hur olika instrument fungerar, kalibreras och förbereds.
Det här är en roll där du får växa in i uppgifterna. Du behöver inte kunna allt från start - det viktigaste är att du är tekniskt nyfiken, gillar att förstå hur saker fungerar och vill bidra till att skapa struktur i ett område som verkligen behöver det. För att du ska trivas i rollen ser vi att du är en positiv, samarbetsvillig och kommunikativ person som gillar att driva ditt eget arbete framåt.
Vi söker dig som är...
Teknisk utbildning, exempelvis inom el, elkonstruktion eller annan relevant teknisk utbildning
Förmåga att läsa och förstå tekniska specifikationer och ritningar
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Stort tekniskt intresse och vilja att lära dig nya instrument och system.
Meriterande
Erfarenhet av SAP, PLM eller liknande system.
Tidigare erfarenhet från Siemens eller liknande industriell miljö.
Du erbjuds
Hos vår kund blir du en del av ett globalt företag som har gått som tåget i över 30 år och fortsätter att driva utvecklingen framåt. De erbjuder en arbetsplats med stor frihet och möjlighet att påverka, där du får arbeta med avancerad teknik. De satsar på utvecklingsmöjligheter för sina anställda och uppmuntrar intern rörlighet och arbetar aktivt för att alla ska trivas. Många anställda på Siemens har varit anställda i många år. Här får du möjlighet att ha en trygg arbetsgivare, en god arbetsplats och möjlighet att växa i takt med framtidens energilösningar.Publiceringsdatum2026-02-13Företaget
Kunden är ett globalt teknikföretag som utvecklar lösningar för energiproduktion, transmission och lagring. De arbetar med allt från gasturbiner och kraftverk till hållbara energisystem som vindkraft och vätgas. Bolaget är en avknoppning och har verksamhet i över 90 länder. I Sverige är detta bolag särskilt starka inom kraftgenerering och industriella energilösningar, bland annat i Finspång.
Om Framtiden AB
Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas av kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc. Som anställd på Framtiden får du alltid en konsultansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultchefen har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats. Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige. För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos kunden.
Rekryteringsprocess
Låter tjänsten intressant?
För att söka tjänsten skickar du in CV och personligt brev via länken. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterare Sofia Flogén via e-post: sofia.flogen@framtiden.com
. Vi tar inte emot några ansökningar via mail. Rekryteringsprocessen för det här jobbet består för dig som kandidat av följande steg: telefonintervju, intervju, referenstagning, personlighetstest och intervju på plats hos kunden. Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!Anställningsvillkor
Start: vid överenskommelse
Arbetstider: kontorstider mån-fre
Ort: Finspång
Omfattning: 100% heltid
Jag ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_51881_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
612 31 FINSPÅNG Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Sofia Flogén sofia.flogen@framtiden.com Jobbnummer
9742900