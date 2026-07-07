Elinstallatör regionalt auktoriserad, sökes till Ronneby eller Hästveda
Försvarsmakten / Installationselektrikerjobb / Ronneby Visa alla installationselektrikerjobb i Ronneby
2026-07-07
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Om enheten
FMTIS har en central roll i Försvarsmaktens ledningssystem och bidrar till att skapa förutsättningar för robust, säker och tillgänglig teknisk infrastruktur. Verksamheten präglas av höga krav på driftsäkerhet, säkerhetsmedvetande, teknisk kompetens och förmåga att lösa uppgifter i både vardag och beredskap.
Arbetsområdet omfattar Karlskrona, Eksjö, Hästveda, Linköping, Revinge och Ronneby.
Om befattningen
Som förordnad elinstallatör för regelefterlevnad stödjer du enhetschefen och linjeorganisationen i arbetet med att elinstallationsarbete inom FMTIS GE Syd utförs enligt gällande regelverk, fastställda rutiner och enhetens egenkontrollprogram.
Du arbetar under fackmässig ledning och samordning av FMTIS elsäkerhetssamordnare och har en viktig roll i uppföljning, stöd till förtecknad personal och kontroller före idrifttagning.
Arbetet innebär att du verkar som sakkunnig inom elinstallationsverksamheten och bidrar till att krav på regelefterlevnad, kompetens, dokumentation och kontroll omsätts i praktiskt fungerande arbetssätt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Stödja enhetschefen och linjeorganisationen i frågor som rör elinstallationsarbete och regelefterlevnad
Medverka till att personal som utför elinstallationsarbete är förtecknad i egenkontrollprogrammet
Stödja vid bedömning av att personal som deltar i elinstallationsarbete har tillräckliga kunskaper och färdigheter för aktuella arbetsuppgifter
Följa upp att elinstallationsarbete utförs enligt gällande föreskrifter, standarder, interna styrningar och fastställda rutiner
Återrapportera status, avvikelser och förbättringsbehov till enhets ledning och berörda elsäkerhetsfunktioner
Bidra till erfarenhetsåterföring, förbättringsarbete och utveckling av enhetens systematiska elsäkerhetsarbete
Som förordnad elinstallatör även kunna utses till elsäkerhetsledare för egna elektriska arbeten.
KRAVPubliceringsdatum2026-07-07Kvalifikationer
Giltig och anmärkningsfri auktorisation AL som elinstallatör, utfärdad av Elsäkerhetsverket
Dokumenterad erfarenhet av elinstallationsarbete inom lågspänningsanläggningar
God kunskap om elsäkerhetslagstiftning, Elsäkerhetsverkets föreskrifter och krav på egenkontrollprogram
Kunskap om SS-EN 50110-1 och arbetsmetoder vid elektrisk fara
Erfarenhet av kontroll före idrifttagning och dokumentation av elinstallationsarbete
God förmåga att arbeta med rutiner, uppföljning och teknisk dokumentation
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
B-körkort Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du vara noggrann, strukturerad och trygg i din yrkesroll. Du har gott omdöme och förmåga att omsätta regelkrav till praktiskt fungerande arbetssätt.
Du är tydlig och pedagogisk i din kommunikation och har förmåga att skapa förtroende hos chefer, teknisk personal och andra berörda funktioner.
Du har hög integritet, god samarbetsförmåga och ett lösningsorienterat arbetssätt. Du kan identifiera brister, föreslå åtgärder och bidra till att verksamheten utvecklas på ett systematiskt och långsiktigt hållbart sätt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
Fullständig auktorisation A
Tidigare erfarenhet av uppdrag som elinstallatör för regelefterlevnad
Erfarenhet av arbete med egenkontrollprogram för elinstallationsarbete
Erfarenhet från Försvarsmakten, annan myndighet, kritisk infrastruktur, teknisk förvaltning, industri eller försvarsnära verksamhet
Erfarenhet av att stödja, handleda eller utbilda teknisk personal
Erfarenhet av reservkraft, fältmässiga elanläggningar, tekniska ledningssystem eller anläggningar med höga krav på driftsäkerhet
Vi erbjuder dig
Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål. Tre timmar träning i veckan på arbetstid och du kan få ersättning för träningskläder och startavgifter.
Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28 - 35 semesterdagar beroende på din ålder. Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning. Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning för dig som inte är anställd inom Försvarsmakten.
Arbetsort Ronneby alt Hästveda, resor förekommer inom landet.
Sysselsättningsgrad: Heltid. Befattningen är civil.
Tillträde enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen
Linda Nordström eller Therese Edmundsson.
För upplysningar angående rekryteringsprocessen
Rebecca Thörnberg.
Samtliga nås via växeln 08-788 75 00.
Fackliga företrädare
OFR/S Martin Sparr
SACO-F Agneta Landquist
SEKO Matz Felix
ORF/O Heikki Videll
Samtliga nås via växeln 010-827 10 00.Så ansöker du
Välkommen in med din ansökan senast 2026-08-24 Din ansökan bör innehålla CV samt personligt brev där du motiverar varför du söker denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om. Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften – i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtisEn
anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
372 92 RONNEBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9995567