Elingenjör till spännande företag inom försvarsindustrin!
Om tjänsten:
Är du nyutexaminerad ingenjör med ett brinnande teknikintresse? Vill du arbeta i en högteknologisk miljö där du får vara med och utveckla elsystem och elektrifierade tunga fordon, från idé till färdig produkt? Som elingenjör får du möjlighet att arbeta med avancerad teknik och bidra med lösningar som gör verklig skillnad. Du blir en del av ett projektteam där du arbetar med hela produktcykeln för elsystem. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat utveckling och design av elsystem och kablage, val av komponenter och upprättande av utvecklingsspecifikationer
Skapande av schematisk design och tillverkningsunderlag i CAD
Test och verifiering av komponenter och system mot högt ställda krav
Felsökning och problemlösning i prototyper och under integration
Samarbete med kollegor, leverantörer och kunder för att säkerställa funktion och kvalitet
Vi söker dig som:
Har en ingenjörsexamen eller YH-utbildning inom elektronik, automation, eller motsvarande. Du har ett intresse för elsystem, elektrifiering och produktutveckling samt erfarenhet av CAD. Erfarenhet av kabeldesign, elhybriddrivlinor och/eller EMC är meriterande men inget krav. Du har en god samarbets- och kommunikationsförmåga samt en nyfikenhet att utvecklas och ta ansvar för din egen kompetens.
Om företaget: Ledande aktör inom utveckling, tillverkning och support av avancerade fordonssystem och försvarslösningar. Här råder en öppen, inkluderande och teknikdriven miljö med fokus på innovation, kvalitet och ständig förbättring. Företaget växer snabbt, erbjuder många karriärvägar och satsar stort på kompetensutveckling, internutbildningar och mentorskap. Möjlighet att arbeta nära produkten och se konkreta resultat av ditt arbete.
Praktisk information: Tjänsterna är placerade i Örnsköldsvik och är en del av Xameras Talangprogram, Xamera Talent. Här har företaget valt att investera extra i just dig och din personliga utveckling. Vidare tillsätts tjänsten löpande och är på heltid med fast, marknadsmässig lön och startdatum enligt överenskommelse med hänsyn till eventuell uppsägningstid. Då rollerna omfattas av försvarssekretess krävs godkänd säkerhetsprövning.
