Elgiganten Vetlanda söker Senior Sales Advisor
2025-10-24
Elgiganten är Sveriges ledande återförsäljare av hemelektronik, vitvaror och kök. Vi har i dag närmare 3 400 anställda och totalt 170 Phonehouse-butiker och varuhus över hela landet. Som anställd på Elgiganten är du en del av något mycket större och verksamheten utgörs av flera viktiga funktioner såsom varuhus, butiker, e-handel, nordiskt centrallager och kundtjänst. Bli en del av oss och var med på vår framgång!
Älskar du försäljning, att nå resultat och coacha andra? Vi söker nu en försäljningsdriven Senior Sales Advisor som har stor vilja att ständigt utveckla sig själv och andra inom försäljningsområdet.
Att arbeta på Elgiganten är både roligt, utmanande och fartfyllt. Det är inte bara vårt gemensamma intresse för det vi säljer som binder oss samman. Här finner du människor - med en äkta vilja att hjälpa andra hitta glädjen i den magiska världen av teknik. I just den här rollen får du även möjlighet att motivera och coacha kollegor samtidigt som du har direkt påverkan på försäljningsområdets resultat.
Din roll som Senior Sales Advisor
För dig är kommunikation, coacha andra och nå resultat en drivkraft. Du arbetar med att vägleda våra kunder till bästa köp och har ett personligt säljmål samtidigt som du är produktspecialist inom ditt försäljningsområde. Det krävs att du är flexibel och verksamhetsnära, du medverkar och agerar i det dagliga arbetet och är en förebild för andra. Du kommer i rollen som Senior Sales Advisor utbilda och coacha i försäljning och produktkunskap och vara en viktig nyckel för motivation i teamet för att kunna uppnå försäljningsområdets bästa resultat.
Vem är du?
Som Senior Sales Advisor på Elgiganten är dina personliga egenskaper och motivation det viktigaste. Du ansvarar för säljområdet och din uppgift är att använda din specialistkompetens för att skapa ett förtroende i teamet men även för kunderna som besöker oss. Du älskar att utvecklas, utveckla andra och uppnå dina mål, och såklart har roligt när du gör det!
Vi ser att du
• Kan erbjuda våra kunder en helhetslösning genom att sälja våra produkter och tjänster
• Älskar att utbilda och utveckla andra inom ditt specialistsområde
• Brinner för att försäljning, följa upp och utveckla resultatet inom säljområdet
• Kan hantera feedback och kundärenden på ett professionellt sätt
• Har ett öga för detaljer och ser till att produkterna inom säljområdet är aktuella och uppdaterade
• Kan genomföra och förmedla säljstrategier och kampanjer
Den här rollen kräver utifrån dess senioritet minst två års erfarenhet av försäljning och förståelse i drift och ledning i en butikskedja.
Vilka är vi?
Vår kultur är viktig för oss och våra värderingar genomsyrar allt vi gör, vi söker nu en kollega som vill bli en del av vår gemenskap och precis som vi drivs av och delar våra värderingar: Win Together, Play Together, Grow Together and be Different Together.
På Elgiganten tror vi att våra olikheter gör oss starkare och sammanhållningen är en styrka. Här jobbar drivna personer med stort intresse för både våra kunder och varandra. De som ser möjligheter, gillar snabba förändringar och drivs av att bidra till positiva resultat brukar trivas väl hos oss. Det är personer med energi som har en förmåga att naturligt ta egna initiativ och som vill utvecklas.
Utveckling hos oss
Vårt mål är att bli branschens bästa arbetsgivare och vi tror att vi når dit bland annat genom vårt goda ledarskap. På Elgiganten skapar en god ledare engagemang, arbetsglädje och motiverade medarbetare. Utveckling och interna utbildningar är något som vi valt att investera i, här innefattas träning i produktkunskap, kundmöte och ledarskapsutbildningar.
Elgiganten erbjuder:
• Avtalsenlig lön och pension
• Generöst bonusavtal
• Förmåner inom friskvård och personalköp
• Internt utbildningsprogram för medarbetare och ledare
• Goda karriärmöjligheter
Övrig information:
Anställningsform: Tillsvidare med inledanande provanställning
Omfattning: 90% arbetstiderna innefattar även kvällar och helger
Tillträde: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är - 2025-11-14
Sista dag att ansöka är - 2025-11-14

På Elgiganten strävar vi efter mångfald och välkomnar därför alla sökande, oavsett kön, ålder eller etnisk bakgrund. Observera att vi använder tester och bakgrundskontroll som en del i rekryteringsprocessen.
