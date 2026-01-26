Elgiganten söker Account Manager B2B till Jönköping (region Malmö/Syd)
Elgiganten är Sveriges ledande återförsäljare av hemelektronik, vitvaror och kök. Vi har i dag närmare 3 400 anställda och totalt 170 Phonehouse-butiker och varuhus över hela landet. Som anställd på Elgiganten är du en del av något mycket större och verksamheten utgörs av flera viktiga funktioner såsom varuhus, butiker, e-handel, nordiskt centrallager och kundtjänst. Bli en del av oss och var med på vår framgång!
Vill du vara med och forma framtidens företagsförsäljning? Då kan det vara dig vi söker!
Elgiganten Företag är en av våra mest expansiva affärsområden, och vi satsar på att bli det självklara valet för företagskunder över hela Sverige. Vår vision är att vara "företagens naturliga destination", och det är här du kommer in i bilden!
Vill du vara den som driver affärer framåt, bygger starka kundrelationer och skapar verklig tillväxt? Då är detta din chans! Sök rollen som Account Manager B2B och bli en del av vårt engagerade och vinnande team.
Din roll som Account Manager
Som Account Manager B2B är du ansiktet utåt mot våra företagskunder. Du är den som identifierar affärsmöjligheter, utvecklar kundrelationer och driver hela säljprocessen - från första möte till avslutad affär. Du är inte bara en säljare - du är en strategisk rådgivare och pålitlig partner för våra företagskunder.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Bygga och utveckla kundrelationer- Skapa långsiktiga partnerskap med både nya och befintliga företagskunder.
• Säljutveckling och nykundsbearbetning- Proaktivt identifiera och prospektera nya affärsmöjligheter inom din region.
• Säljmöten och behovsanalys- Planera, boka och genomföra kundmöten.
• Uppföljning och utveckling av kundportföljen- Säkerställ att alla kunder får kontinuerlig uppföljning.
• Dokumentation och CRM-hantering- Noggrant dokumentera kundinteraktioner, säljaktiviteter och affärsstatus i vårt CRM-system.
• Forecast och affärsprognoser - Ansvara för att upprätta och uppdatera försäljningsprognoser, samt ge regelbunden återkoppling kring kommande affärsmöjligheter.
• Samarbete och lagspel- Arbeta tätt ihop med Inside Sales, B2B-teamet och andra nyckelpersoner för att optimera försäljningspotentialen.
Vem är du?
Vi letar efter en naturlig relationsbyggare och en målinriktad affärsutvecklare - någon som älskar att skapa förtroende och göra affärer som gör skillnad. För att lyckas i rollen som Account Manager B2B behöver du ha en unik kombination av driv, självständighet och nyfikenhet.
Vi tror även att du är:
• En relationsbyggare - Du har förmågan att skapa förtroende, både internt och externt.
• Tävlingsinriktad och målmedveten- Du älskar att vinna och ser varje utmaning som en möjlighet att nå nya höjder. Du har en "jag kan lösa detta"-mentalitet och fokuserar på lösningar snarare än hinder.
• Orädd och nyfiken- Du tar dig an nya uppgifter med energi och mod. Du vågar ställa frågor, utmana dig själv och tar inte ett "nej" som ett slutgiltigt svar.
• En affärsdriven entreprenör- Att göra affärer är din passion. Du brinner för att skapa värde för kunder och känner tillfredsställelse i att se resultaten av ditt arbete i form av avslutade affärer och nöjda kunder.
• Självgående och proaktiv- Du tar initiativ, planerar och strukturerar dina dagar på ett sätt som leder till resultat. Du behöver inte någon som säger åt dig vad du ska göra - du tar tag i det själv.
• Självmedveten och utvecklingsorienterad- Du har god självinsikt och känner dina styrkor, men du är också medveten om att det alltid finns utrymme för förbättring. Ödmjukhet och viljan att utvecklas är två av dina största tillgångar.
Vilka är vi?
Vår kultur är viktig för oss och våra värderingar genomsyrar allt vi gör, vi söker nu en kollega som vill bli en del av vår gemenskap och precis som vi drivs av och delar våra värderingar: Win Together, Play Together, Grow Together and be Different Together.
På Elgiganten tror vi att våra olikheter gör oss starkare och sammanhållningen är en styrka. Här jobbar drivna personer med stort intresse för både våra kunder och varandra. De som ser möjligheter, gillar snabba förändringar och drivs av att bidra till positiva resultat brukar trivas väl hos oss. Det är personer med energi som har en förmåga att naturligt ta egna initiativ och som vill utvecklas.
Övrig Information:
Anställningsform: Tjänsten är tillsvidare med inledande provanställning
Omfattning: Heltid, kontorstider med flexibelt upplägg.
Placering: Tjänsten tillhör Region Malmö/Syd med placering i Jönköping - Hybridarbete (Kontor, fält och hem)
Lön: Månadslön med en fast del samt prestationsbaserad bonus
Sista dag att ansöka är 2026-02-20, urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag så vänta in med din ansökan
Vi letar efter dig som är redo att ta nästa steg i karriären och som vill vara en del av Elgigantens tillväxtresa. Vi genomför löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansöknignsdag, så skicka din ansökan redan idag.
På Elgiganten strävar vi efter mångfald och välkomnar därför alla sökande, oavsett kön, ålder eller etnisk bakgrund. Observera att vi använder tester och bakgrundskontroll som en del i rekryteringsprocessen. Vi ser fram emot din ansökan! Registerna ditt CV och sök tjänsten genom att klicka på länken. Ersättning
