Elgiganten Skene söker Department Manager Sales
Elgiganten AB / Butikssäljarjobb / Mark
2025-09-08
Elgiganten är Sveriges ledande återförsäljare av hemelektronik, vitvaror och kök. Vi har i dag närmare 3 400 anställda och totalt 170 Phonehouse-butiker och varuhus över hela landet. Som anställd på Elgiganten är du en del av något mycket större och verksamheten utgörs av flera viktiga funktioner såsom varuhus, butiker, e-handel, nordiskt centrallager och kundtjänst. Bli en del av oss och var med på vår framgång!
Älskar du försäljning och att leda andra? Vi söker nu en försäljningsdriven Department Manager Sales med ledarförmåga och en stor vilja att ständigt utveckla sig själv och andra.
Att arbeta på Elgiganten är både roligt, utmanande och fartfyllt. Det är inte bara vårt gemensamma intresse för det vi säljer som binder oss samman. Här finner du människor - var och en med ett hjärta för elektronik och en äkta vilja att hjälpa andra hitta glädjen i den magiska världen av teknik. Din huvuduppgift som Department Manager Sales är att närvara i det dagliga arbetet där försäljningen sker samtidigt som du utvecklar, följer upp och coachar dina medarbetare. Du är en del av varuhusets lokala ledningsgrupp och utöver personalansvaret över ditt team ansvarar du tillsammans med resterande ledningsgruppsmedlemmar för den totala verksamheten och varuhusets resultat.
Din roll som Department Manager Sales
För dig är medarbetarna och kunden viktigast. Samtidigt skapar du goda resultat, följer upp och förbättrar för att nå ännu högre. Du har ett övergripande ansvar för ditt säljområde, dina medarbetare, kunder och resultatet. Som Department Manager Sales leder du genom att utveckla och coacha dina medarbetare att vägleda våra kunder till bästa köp. Du har ansvar för att rekrytera, introducera och vidareutveckla ditt team och säkerställa den dagliga driften genom att leda och planera verksamheten. Du kommer att vara en del och arbeta verksamhetsnära tillsammans med dina medarbetare och vara en viktig förebild i varuhuset.
Vem är du?
Som Department Manager Sales på Elgiganten är dina personliga egenskaper och motivation det viktigaste. Du älskar att utvecklas, utveckla andra och uppnå dina mål, och såklart har roligt när du gör det!
Vi ser att du
• Har en god kommunikations- och ledarförmåga
• Kan skapa och upprätthålla en teamkultur som präglas av samarbete och arbetsglädje
• Är affärsinriktad och resultatdriven med kunden i fokus
• Är engagerad, ansvarstagande och har en vilja att göra ditt bästa
• Är proaktiv och lösningsorienterad
Rollen som Department Manager Sales kräver minst 3 års erfarenhet av försäljning och förståelse i drift och ledning i en butikskedja. Du har erfarenhet av försäljning med goda resultat, är van att ta yrkesmässigt ansvar och är verksamhetsnära som person.
Vilka är vi?
Vår kultur är viktig för oss och våra värderingar genomsyrar allt vi gör, vi söker nu en kollega som vill bli en del av vår gemenskap och precis som vi drivs av och delar våra värderingar: Win Together, Play Together, Grow Together and be Different Together.
På Elgiganten tror vi att våra olikheter gör oss starkare och sammanhållningen är en styrka. Här jobbar drivna personer med stort intresse för både våra kunder och varandra. De som ser möjligheter, gillar snabba förändringar och drivs av att bidra till positiva resultat brukar trivas väl hos oss. Det är personer med energi som har en förmåga att naturligt ta egna initiativ och som vill utvecklas.
Utveckling hos oss
Vårt mål är att bli branschens bästa arbetsgivare och vi tror att vi når dit bland annat genom vårt goda ledarskap. På Elgiganten skapar en god ledare engagemang, arbetsglädje och motiverade medarbetare. Utveckling och interna utbildningar är något som vi valt att investera i, här innefattas träning i produktkunskap, kundmöte och ledarskapsutbildningar.
Elgiganten erbjuder:
• Avtalsenlig lön och pension
• Förmåner inom friskvård och personalköp
• Internt utbildningsprogram för medarbetare och ledare
• Goda karriärmöjligheter
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare med inledanande provanställning
Omfattning: Arbetstiderna innefattar även kvällar och helger
Tillträde: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
På Elgiganten strävar vi efter mångfald och välkomnar därför alla sökande, oavsett kön, ålder eller etnisk bakgrund. Observera att vi använder tester och bakgrundskontroll som en del i rekryteringsprocessen. Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
