Elgiganten Phonehouse Borlänge Kupolen söker Butikschef
Elgiganten AB / Chefsjobb / Borlänge Visa alla chefsjobb i Borlänge
2026-02-09
Elgiganten är Sveriges ledande återförsäljare av hemelektronik, vitvaror och kök. Vi har i dag närmare 3 400 anställda och totalt 170 Phonehouse-butiker och varuhus över hela landet. Som anställd på Elgiganten är du en del av något mycket större och verksamheten utgörs av flera viktiga funktioner såsom varuhus, butiker, e-handel, nordiskt centrallager och kundtjänst. Bli en del av oss och var med på vår framgång!
Älskar du försäljning och att leda andra? Vi söker nu en säljande Butikschef med ledarförmåga och en stor vilja att ständigt utveckla sig själv och andra.
Att arbeta på Elgiganten är både roligt, utmanande och fartfyllt. Det är inte bara vårt gemensamma intresse för det vi säljer som binder oss samman. Här finner du människor - var och en med ett hjärta för elektronik och en äkta vilja att hjälpa andra hitta glädjen i den magiska världen av teknik.
Din roll som Butikschef
För dig är medarbetarna och kunden viktigast. Samtidigt skapar du goda resultat för din butik, följer upp och förbättrar för att nå ännu högre. Du har ett övergripande ansvar för butikens medarbetare, kunder och resultat. Som säljande Butikschef leder du butiken genom att utveckla och coacha dina säljare att vägleda kunden till bästa köp. Du har ansvar för att rekrytera, introducera och vidareutveckla ditt team och säkerställa den dagliga driften genom att leda och planera verksamheten. Du kommer att arbeta i den dagliga driften tillsammans med dina medarbetare och vara en viktig förebild. I rollen som Butikschef ansvara du även för att butiken är uppdaterad och följer koncept, allt för att skapa den bästa kundupplevelsen.
Vem är du?
Som Butikschef på Elgiganten är dina personliga egenskaper och motivation det viktigaste. Du älskar att utvecklas, utveckla andra och uppnå dina mål, och såklart har roligt när du gör det!
Vi ser att du
Har en mogen inställning till ledarskap
• Drivs av att leda ett team
• Är engagerad, ansvarstagande och har en vilja att göra ditt bästa
• Arbetar metodiskt, målinriktat och självständigt
Rollen som Butikschef kräver minst 3 års erfarenhet av försäljning och förståelse i drift och ledning i en butikskedja. Du har erfarenhet av försäljning med goda resultat, är van att ta yrkesmässigt ansvar och är verksamhetsnära som person.
Vilka är vi?
Vår kultur är viktig för oss och våra värderingar genomsyrar allt vi gör, vi söker nu en kollega som vill bli en del av vår gemenskap och precis som vi drivs av och delar våra värderingar: Win Together, Play Together, Grow Together and be Different Together.
På Elgiganten tror vi att våra olikheter gör oss starkare och sammanhållningen är en styrka. Här jobbar drivna personer med stort intresse för både våra kunder och varandra. De som ser möjligheter, gillar snabba förändringar och drivs av att bidra till positiva resultat brukar trivas väl hos oss. Det är personer med energi som har en förmåga att naturligt ta egna initiativ och som vill utvecklas.
Utveckling hos oss
Vårt mål är att bli branschens bästa arbetsgivare och vi tror att vi når dit bland annat genom vårt goda ledarskap. På Elgiganten skapar en god ledare engagemang, arbetsglädje och motiverade medarbetare. Utveckling och interna utbildningar är något som vi valt att investera i, här innefattas träning i produktkunskap, kundmöte och ledarskapsutbildningar.
Elgiganten erbjuder:
Avtalsenlig lön och pension
• Generöst bonusavtal
• Förmåner inom friskvård och personalköp
• Internt utbildningsprogram för medarbetare och ledare
• Goda karriärmöjligheter
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare med inledande provanställning
Omfattning: Heltid 100%. Arbetstiderna innefattar även kvällar och helger
Tillträde: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Titta gärna på vår intervju för att lära dig mer om rollen! ->
