Elgiganten PhoneHouse Alingsås Söker säljare 80%
Elgiganten Aktiebolag / Butikssäljarjobb / Alingsås Visa alla butikssäljarjobb i Alingsås
2026-06-21
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Elgiganten är Sveriges ledande återförsäljare av hemelektronik, vitvaror och kök. Vi har i dag närmare 3 400 anställda och totalt 168 Phonehouse-butiker och varuhus över hela landet. Som anställd på Elgiganten är du en del av något mycket större och verksamheten utgörs av flera viktiga funktioner såsom varuhus, butiker, e-handel, nordiskt centrallager och kundtjänst. Bli en del av oss och var med på vår framgång!
Om jobbet
Elgiganten är Sveriges ledande återförsäljare av hemelektronik, vitvaror och kök. Vi har i dag närmare 3 400 anställda och totalt 169 Phonehouse-butiker och varuhus över hela landet. Som anställd på Elgiganten är du en del av något mycket större och verksamheten utgörs av flera viktiga funktioner såsom varuhus, butiker, e-handel, nordiskt centrallager och kundtjänst. Bli en del av oss och var med på vår framgång!
I denna rollen är du en av nyckelpersonerna som gör Elgiganten PhoneHouse Alingsås till stället där kunderna får den bästa hjälpen inom mobil, abonnemang och tillbehör. Som Säljare Telekom guidar du kunderna till rätt mobil, rätt operatör och rätt lösning för just deras vardag – oavsett om det handlar om gaming, streaming, jobbmobil eller att hålla kontakt med familj och vänner.
Du blir en del av ett härligt gäng som brinner för kundmötet, hög service och smart teknik. Tillsammans ser ni till att butikens telekomavdelning är levande, inspirerande och att varje kund känner sig sedd, förstådd och trygg med sitt köp – och gärna kommer tillbaka.
Som en värdefull kollega i Elkjøp Nordic är du en person både kollegor och kunder litar på. Varför ska vi välja dig?
Du har:
Genuint intresse för mobiltelefoner, abonnemang, surf, 5G och nya teknologitrender.
Gärna 1–2 års erfarenhet från butik, kundservice, telefonförsäljning eller annat serviceyrke – eller en stark vilja att lära dig försäljning från grunden.
Förmåga att ställa frågor, lyssna in och översätta kundens behov till smarta telekomlösningar.
Bekväm med att jobba mot tydliga mål och trivs med att fira resultat tillsammans med teamet.
God kommunikativ förmåga på svenska, både muntligt och skriftligt, och du hanterar digitala verktyg utan problem.
En positiv inställning, lagom mycket humor på jobbet och lust att bidra till en välkomnande stämning där alla får vara sig själva.
För att lyckas i rollen menar vi att du bör ha några av följande personliga egenskaper:
Du vill utveckla både dig själv och företaget och är ivrig att dela med dig av din kunskap så att ni tillsammans når era mål.
Du stöttar dina kollegor och är aldrig rädd för att kavla upp ärmarna och prova igen.
Du är nyfiken, tar initiativ och trivs i ett tempo där det händer mycket i butiken.
Du är tillräckligt strukturerad för att följa rutiner, men flexibel nog att hoppa in där det behövs.
Du är trygg i mötet med olika människor och ser mångfald som en styrka, både bland kollegor och kunder.
Du gillar att lära dig nya saker, gå kurser och använda feedback för att bli ännu bättre.
Vi uppmuntrar dig att söka den här tjänsten även om du inte uppfyller alla krav.
Varför bör du välja oss?
Elkjøp har funnits sedan 1962 och är idag marknadsledare i alla nordiska länder inom teknik och hemelektronik. Vi är en arbetsplats som värdesätter mångfald, arbetsglädje och gemenskap – vi tror att olika erfarenheter och bakgrunder ger våra kunder den bästa rådgivningen.
Att jobba på Elgiganten Elgiganten PhoneHoue Alingsås innebär:
En rolig, energifylld arbetsmiljö med stark teamkänsla och kollegor som stöttar varandra.
Fokus på kundupplevelse, kvalitet i service och att göra skillnad i varje kundmöte.
Interna utvecklingsmöjligheter med utbildningar, kurser och program för dig som vill växa, även som ledare.
Avtalsenlig lön och pension, konkurrenskraftig bonusmodell och friskvårdsförmåner.
Flexibla arbetstider och spännande karriärmöjligheter inom hela Elkjøp-koncernen.
Hos oss tas ditt engagemang på allvar – vi vill att du ska trivas, utvecklas och ha kul på jobbet.
WE WIN TOGETHER, WE PLAY TOGETHER, WE GROW TOGETHER AND ARE PROUD TO BE DIFFERENT TOGETHER
På Elgiganten strävar vi efter mångfald och välkomnar därför alla sökande, oavsett kön, ålder eller etnisk bakgrund. Observera att vi använder tester och bakgrundskontroll som en del i rekryteringsprocessen. Vi ser fram emot din ansökan! Registerna ditt CV och sök tjänsten genom att klicka på länken. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Elgiganten Aktiebolag
(org.nr 556471-4474), https://www.elgiganten.se/
Hemvägen 19 (visa karta
)
441 39 ALINGSÅS Arbetsplats
Elgiganten AB Kontakt
Butikchef
Maser Ahmadzai storamanager.alingsas.ph@giganten.se +46721525934 Jobbnummer
9971618