Elgiganten Logistik söker koordinator för bemanningsplanering!
Vi dominerar i nuet och skapar framtidens logistik!
Vårt hjärta slår för logistik! Som en del av Elkjøp-koncernen förser vi samtliga kunder, Elgiganten-butiker och hubbar i Norden med hemelektronik, kök och andra typer av produkter.
Logistik är något levande, ett komplext omlopp av varor som ska ut till rätt kund i rätt tid. Truckar, transportband, lastbilar, automationslösningar, IT-system, lyftanordningar och alla andra hjälpmedel i vår vardag utgör kroppspulsådern, men allting stannar utan hjärtat, människorna. En livsviktig pumpande kraft och själen i Elgiganten Logistik. Det är människor som får allt att flyta på i Nordens största logistikenhet.
Tillsammans utgör vi hjärtat i Elgigantens logistikmaskineri och du hittar oss på Torsvik, cirka 1 mil söder om Jönköping.
Vill du vara en del av något större?
Ditt Uppdrag:
Avdelningen Resource Planning ansvarar för att Elgiganten Logistik har rätta operativa resurser planerade på kort och lång sikt. Avdelningen planerar utifrån personalbudget, prognoser och kapacitet och schemalägger operativa resurser i enighet med Elgiganten Logistiks bemanningsstrategi, lokala överenskommelser och kollektivavtal. Avdelningen ansvarar också för uppföljning och kommunikation med operativa funktioner och externa bemanningsbolag.
Som Resource Planning Coordinator bidrar du till att skapa förutsättningar för hållbara och optimerade produktionsdagar samt skapa välplanerade scheman baserade på verksamhetens behov och personalbudget. I detta arbete säkerställer du att lagar och avtal följs
Du bidrar till utvecklingen av avdelningens processer för att upprätthålla god kostnadseffektivitet och hållbarhet i arbetssätt och rutiner. Du arbetar nära produktionen och är en nyckelperson i den dagliga driften.
Exempel på arbetsuppgifter för en Resource Planning Coordinator kan vara:
• Bemanningsplanering (kort- och långsiktig)
• Schemaläggning i vårt system Quinyx
• Daglig drift och resursplanering
• Hantering av frånvaro
• Daglig kommunikation och informationsdelning
• Intern och extern support
• Uppföljning av bemanningsrelaterade frågor
• Planering av kompetensutveckling
Bli en del av Elgiganten Logistik - där våra värderingar genomsyrar allt vi gör!
Här tror vi på att skapa en arbetsmiljö där alla kan trivas och utvecklas. Våra värderingar Win, Play, Grow och Different Together är grunden för vår framgång och gemenskap.
Vem är du?
Du är en kollega med hjärtat som står upp för allas lika värde. Du tar ansvar för ditt uppdrag, enskilt och i samarbete med kollegor. Du tar ansvar för att både utveckla din kompetens samt dela med dig av den till kollegor.
Vi ser att du har eftergymnasial utbildning inom till exempel HR, logistik eller annan utbildning vi bedömer som likvärdigt.
Som Resource Planning Coordinator behöver du kunna kommunicera tydligt och effektivt med både kollegor och externa parter. Detta innebär att du ska kunna uttrycka dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift, samt ha förmågan att anpassa din kommunikation beroende på mottagaren.
Du behöver ha god erfarenhet av officepaketet och gärna och bemanningssystem.
Vi ser det som meriterande om du har 4-7års arbetslivserfarenhet av följande:
• Analys- och prognosarbete
• Schemaadministration
• System- och verktygshantering
• Utveckling av processer och rutiner
• Erfarenhet av att planera och bemanna verksamheter
• Kompetensutveckling inom bemanning
För att lyckas i rollen som Resource Planning Coordinator så ser vi att du som person är strukturerad och tar ansvar över dina arbetsuppgifter. Du har förmåga att ta de initiativ som behövs och samarbetar bra med andra. Du trivs med att ha många kontaktytor och att arbeta i en dynamisk miljö.
Utöver detta så har du väl grundade och tydliga värderingar som går hand i hand med Elgigantens värderingar.
Vi erbjuder:
• Tjänsten som Resource planning coordinator är en tillsvidareanställning
• Arbetstider är skift.
• Tillträde enligt överenskommelse.
• Förmåner som friskvård, personalköp, bonus och pension enligt Elgiganten Logistiks policys.
Vi värdesätter mångfald inom alla våra roller och välkomnar därför alla sökande, oavsett kön, ålder eller etnisk bakgrund.
Sista dag för att söka denna roll är 3 november. Urval kan komma att påbörjas redan under ansökningstiden så vänta inte med din ansökan!
