Elgiganten Kungsgatan söker Företagsrådgivare B2B (Instore)
2025-08-27
Elgiganten är Sveriges ledande återförsäljare av hemelektronik, vitvaror och kök. Vi har i dag närmare 3 400 anställda och totalt 170 Phonehouse-butiker och varuhus över hela landet. Som anställd på Elgiganten är du en del av något mycket större och verksamheten utgörs av flera viktiga funktioner såsom varuhus, butiker, e-handel, nordiskt centrallager och kundtjänst. Bli en del av oss och var med på vår framgång!
Vill du vara med och forma framtidens företagsförsäljning? Då kan det vara dig vi söker!
Elgiganten Företag är ett av våra mest expansiva affärsområden, och vi satsar på att bli det självklara valet för företagskunder över hela Sverige. Vår vision är att vara "företagens naturliga destination", och det är här du kommer in i bilden!
Vill du vara den som driver affärer framåt, bygger starka kundrelationer och skapar verklig tillväxt? Då är detta din chans! Sök rollen som Account Manager B2B och bli en del av vårt engagerade och vinnande team.
Om rollen
Som Företagsrådgivare blir du en viktig del av vårt företagscenter - en butik i butiken - där du möter våra större företagskunder med olika behov. Du arbetar både med att välkomna nya kunder och med att utveckla långsiktiga relationer med befintliga. Rollen innebär försäljning, prospektering, offertarbete och uppföljning samt att bjuda in företagskunder till aktiviteter i centret, så som kundevent, nätverksträffar och samarbeten med leverantörer.
Tillsammans med kollegorna i varuhuset bidrar du till att skapa en inspirerande kundupplevelse, långsiktiga affärsrelationer och att företagscentret utvecklas.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Utveckla både nya och befintliga företagskunder genom relationsbyggande arbete och kommersiellt fokus
• Bidra till att kunder får rätt lösningar inom produkter, tjänster och abonnemang
• Genomföra events i företagscentret tillsammans med B2B-organisationen
• Arbeta med offerter och kunduppföljning på ett strukturerat sätt
• Hjälpa kunder att upptäcka våra digitala tjänster och bidra till att kunden även får tillgång att handla online
• Vårda företagscentret genom varupåfyllnad och sortimentsuppdateringar
Vem är du?
Vi ser gärna att du trivs i mötet med människor och tycker om att skapa värde för andra. Du har förmågan att bygga förtroende, ta initiativ och tycker om att arbeta tillsammans med både kunder och kollegor.
Vi ser gärna att du har:
• Erfarenhet av att arbeta med företagskunder eller B2B-försäljning
• Förmåga att bygga relationer och skapa dialog
• God kommunikations- och presentationsvana
• Intresse för att förstå kundens behov och hitta helhetslösningar
• Ser möjligheter och tycker om utveckling både enskilt och tillsammans i en grupp
Du behöver inte uppfylla alla punkter för att söka - det viktigaste är din vilja att utvecklas tillsammans med oss.
Vilka är vi?
Vår kultur är viktig för oss och våra värderingar genomsyrar allt vi gör, vi söker nu en kollega som vill bli en del av vår gemenskap och
precis som vi drivs av och delar våra värderingar: Win Together, Play Together, Grow Together and be Different Together.
På Elgiganten tror vi att våra olikheter gör oss starkare och sammanhållningen är en styrka. Här jobbar drivna personer med stort intresse för både våra kunder och varandra. De som ser möjligheter, gillar snabba förändringar och drivs av att bidra till positiva resultat brukar trivas väl hos oss. Det är personer med energi som har en förmåga att naturligt ta egna initiativ och som vill utvecklas.
Utveckling hos oss
Vårt mål är att bli branschens bästa arbetsgivare och vi tror att vi når dit bland annat genom vårt goda ledarskap. På Elgiganten skapar en god ledare engagemang, arbetsglädje och motiverade medarbetare. Utveckling och interna utbildningar är något som vi valt att investera i, här innefattas träning i produktkunskap, kundmöte och ledarskapsutbildningar.
Elgiganten erbjuder:
• Avtalsenlig lön och pension
• Generöst bonusavtal
• Förmåner inom friskvård och personalköp
• Internt utbildningsprogram för medarbetare och ledare
• Goda karriärmöjligheter
Övrig Information:
Anställningsform: Tillsvidare med inledande provanställning
Omfattning: Heltid
Lön: Månadslön med en fast del samt prestationsbaserad bonus
Tillträde: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-09
På Elgiganten strävar vi efter mångfald och välkomnar därför alla sökande, oavsett kön, ålder eller etnisk bakgrund. Observera att vi använder tester och bakgrundskontroll som en del i rekryteringsprocessen. Vi ser fram emot din ansökan!
